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债券 | 2016年 12月 14日 星期三 05:17 BJT

美国债市：两年期公债收益率触及逾六年高位，公债标售后收益率曲线趋平

* 美国两年期公债收益率升至六年高位
    * 美国30年期公债收益率下滑，此前标售需求强劲
    * 收益率曲线趋平，扭转美国大选以来的走势

    路透纽约12月13日 - 美国较短期公债收益率周二升至今年最高水准
，两年期公债收益率更是创下逾六年高位，市场普遍预计美国联邦储备理
事会(美联储/FED)将在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上决定升息
。
    
    绝大多数投资人预计美联储将在周三宣布加息，为去年12月会议上升
息至0.25-0.50%以来首次。这带动了对公债的温和抛售，较短期公债收益
率被推升至高位。
    
    在今日30年期公债标售获得强劲需求，带动长债升至平盘上方，打压
了其收益率后，收益率曲线趋平。
    
    Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer称，今日的主要
题材是收益率曲线趋平，短债卖压沉重，收益率升至多年高位，但长债收
益率则难以守在标售前的水准之上。
    
    今日财政部标售的120亿美元30年期公债收到追求收益的投资人的热
捧，得标利率为2014年9月来最高。
    
    “一个月前，30年期公债收益率还在2.90%，今日高见3.15%，”DRW 
Trading市场策略师Lou Brien表示，“这要比一个月前标售的同年期债券
收益高了25个基点。”
    
    今日投资人对30年期公债标售的买兴反弹，但昨日标售的240亿美元
三年期公债和200亿美元10年期公债需求则乏善可陈。
    
    也是在周一，指标10年期公债收益率触及逾两年高位2.50%之上，而3
0年期公债收益率攀升至约17个月最高。
    
    自11月8日特朗普当选美国总统以来，包括30年期公债在内的较长期
公债已不再受投资人青睐，因预计在特朗普任期内联邦支出和借款将大增
，从而带动通胀加快。
    
    周二公债标售后的价格走势逆转了大选后的整体趋势，即较长期公债
收益率涨幅超过较短期公债收益率。
    
    纽约尾盘，10年期美国公债 价格下跌1/32，收益率报2.4
82%，周一该收益率触及2.528%，根据路透数据，这是2014年9月29日来最
高。
    
    30年期美国公债 价格上扬15/32，收益率报3.138%，周一
尾盘报3.162%。
    
    美国两年期公债 价格跌2/32，收益率报1.174%。
        
    -----------------------2026 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-22/32   (-02/32)     1.170
    五年期公债      99-08/32   (-03/32)     1.911
    10年期公债     95-26/32                2.479
    30年期公债   　94-30/32   (+15/32)     3.138(完)
    
　　

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