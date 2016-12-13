美国债市：两年期公债收益率触及逾六年高位，公债标售后收益率曲线趋平

* 美国两年期公债收益率升至六年高位 * 美国30年期公债收益率下滑，此前标售需求强劲 * 收益率曲线趋平，扭转美国大选以来的走势 路透纽约12月13日 - 美国较短期公债收益率周二升至今年最高水准 ，两年期公债收益率更是创下逾六年高位，市场普遍预计美国联邦储备理 事会(美联储/FED)将在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上决定升息 。 绝大多数投资人预计美联储将在周三宣布加息，为去年12月会议上升 息至0.25-0.50%以来首次。这带动了对公债的温和抛售，较短期公债收益 率被推升至高位。 在今日30年期公债标售获得强劲需求，带动长债升至平盘上方，打压 了其收益率后，收益率曲线趋平。 Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer称，今日的主要 题材是收益率曲线趋平，短债卖压沉重，收益率升至多年高位，但长债收 益率则难以守在标售前的水准之上。 今日财政部标售的120亿美元30年期公债收到追求收益的投资人的热 捧，得标利率为2014年9月来最高。 “一个月前，30年期公债收益率还在2.90%，今日高见3.15%，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“这要比一个月前标售的同年期债券 收益高了25个基点。” 今日投资人对30年期公债标售的买兴反弹，但昨日标售的240亿美元 三年期公债和200亿美元10年期公债需求则乏善可陈。 也是在周一，指标10年期公债收益率触及逾两年高位2.50%之上，而3 0年期公债收益率攀升至约17个月最高。 自11月8日特朗普当选美国总统以来，包括30年期公债在内的较长期 公债已不再受投资人青睐，因预计在特朗普任期内联邦支出和借款将大增 ，从而带动通胀加快。 周二公债标售后的价格走势逆转了大选后的整体趋势，即较长期公债 收益率涨幅超过较短期公债收益率。 纽约尾盘，10年期美国公债 价格下跌1/32，收益率报2.4 82%，周一该收益率触及2.528%，根据路透数据，这是2014年9月29日来最 高。 30年期美国公债 价格上扬15/32，收益率报3.138%，周一 尾盘报3.162%。 美国两年期公债 价格跌2/32，收益率报1.174%。 -----------------------2026 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-22/32 (-02/32) 1.170 五年期公债 99-08/32 (-03/32) 1.911 10年期公债 95-26/32 2.479 30年期公债 94-30/32 (+15/32) 3.138(完)