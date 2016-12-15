美国债市：公债收益率攀升，因预计美国将多次升息

* 美国CPI数据显示通胀温和

* 初请失业金人数和费城联储制造业数据整体乐观

* 联邦基金利率期货消化了逐步升息预期

路透纽约12月15日 - 美国公债收益率周四上涨，受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将增加升息次数的预期提振，但较长期公债收益率从高点回落，因11月的消费者通胀数据相对温和。

指标10年期美债收益率触及逾两年高位，两年期公债收益率触及逾七年高点。中期美债收益率也触及多年高位，五年期美债 收益率升至五年半高位，七年期美债收益率 触及约三年高位。

美联储的利率制定委员会周三将利率上调25个基点，称预计2017年将升息三次，升息次数比9月会议时的预期多一次。

“如果你作空美债的话，趋势对你有利，”Action Economics全球市场策略师Michael Wallace称。

“我不完全相信美联储的假设轨道，以前上过几次当，美联储说2016年升息四次，结果仅升息一次。”

但在趋疲的美国通胀数据发布后，收益率从高点回落。

上月，消费者物价指数(CPI)仅上升0.2%，10月升0.4%。因汽油价格增幅放缓，食品成本疲弱，拖累CPI指数回落。

但初请失业金人数和费城联储制造业指数等其它数据仍整体稳固，支撑美联储对经济和利率采取的鹰派立场。

联邦基金利率期货迄今走势也显示逐步升息的路径，3月会议上升息的几率为40%，5月升息的几率为50%。

尾盘，10年期美债 价格下跌19/32，收益率报2.594%，较周三尾盘上升7个基点。

30年期美债 价格下跌6/32，收益率报3.155%，高于周三尾盘的3.146%。

收益率曲线走平，五年期和30年期收益率差为107个基点，为9月初以来最平的收益率曲线，表明预计美联储将再次升息。

“短债受挫于升息立场较预期略偏激进，”Action Economics的Wallace称。

“从中国经济成长和欧洲情势方面看，全球来说更趋向通货紧缩，所以较长期公债得到了一些喘息空间。”

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-124/256 1.2676 0.029

五年期公债 98-108/256 2.0867 0.093

10年期公债 94-216/256 2.593 0.070