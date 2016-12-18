重温稿-美国债市：长债收益率上涨，10年期公债收益率连升六周

* 美国房屋开工下滑，一度拉低公债收益率 * 投资人在淡静假期前整固仓位 路透纽约12月16日 - 美国长期公债收益率周五小涨，延续持续数周的升势，投资人在 预期会淡静的假期前整固一些仓位。 指标美国10年期公债收益率录得六周连升。 周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计明年升息三次，令特朗普当选美国总统后开 始的债市抛售加速。投资人预计特朗普会增加基建投资和财政支出，从而刺激通胀。 “未来一周，没有什么经济数据公布，也没有什么事件风险，我们预计会又有一段时间 的整固，以继续确定较高的收益率区间。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。 “我们仍对美国公债持建设性看法，尽管坦白地说，我们对市场对联储决定的反应感到 意外，但抛售确实给了我们更好的投资长债的机会。”他又表示。 在里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，明年美国经济可能需要超过三次升息后，美国公债 遭进一步抛售，推高了收益率。他还表示，需求猛增可能令美联储加快升息步伐。 美国11月房屋开工骤降一度打压公债收益率。 美国商务部周五报告，上月房屋开工骤降18.7%，经季节性调整后年率为109万户，百分 比降幅为近两年最大。不过，报告中也不乏亮点。10月房屋开工数据被上修，年率为134万 户，创2007年7月以来最高水平。 尾盘美国10年期公债 价格跌6/32，收益率报2.600%，高于周四尾盘的2.578 %。本周10年期公债收益率大涨13个基点。 美国30年期公债 价格跌24/32，收益率由周四尾盘的3.145%升至3.185%。 对利率预期最为敏感的两年期公债收益率 报1.256%，略低于昨日的1.264%， 本周升12个基点。 收益率曲线也趋平，五年期/30年期收益率差为约103个基点，为9月初以来最平，因投 资人消化美联储明年将积极收紧政策。 -----------------------1957 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-128/256 1.2606 -0.003 五年期公债 98-130/256 2.0688 0.002 10年期公债 94-196/256 2.6027 0.025 30年期公债 93-240/256 3.191 0.046(完)