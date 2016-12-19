美国债市：公债价格缩小涨幅，因叶伦对就业市场的评论乐观

* 叶伦对就业市场的看法乐观 * 空头回补帮助价格上涨 * 俄罗斯驻土耳其大使遭枪击死亡 路透纽约12月19日 - 美国公债价格周一上涨，因投资者在年末回补 空头，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对就业市场发表乐 观评论后，公债价格缩减涨幅。 叶伦在巴尔的摩大学冬季毕业典礼上发表讲话时，没有谈及货币政策 ，但指出，大学毕业生将进入近10年来最强的就业市场。 在叶伦发表讲话前，有报道称，俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉的一个 画廊遭枪击，消息拖累收益率触及盘中低位。俄罗斯外交部之后确认，俄 驻土耳其大使遭枪击身亡。 道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，消息与公债收益率走低 和股市创盘中高位的最新走势相符。 当出现政治和其它不确定性时，美债被认为是低风险资产。 公债价格周一开盘走高，因部分投资者在年末假日前回补空头。 BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen表示，根据交 易商持仓报告，公债投资者持有创纪录的空头头寸。 “随着年末到来，到了空头回补反弹的时候的想法不足为奇，”Lyng en称。 指标10年期公债 尾盘价格上涨12/32，收益率报2.55%， 盘中受土耳其枪击消息影响低见2.53%，周五尾盘报2.60%。 上周，美联储在周三会议上上调了经济和利率前景后，收益率触及多 年高位，因市场认为他们比预期更鹰派。 市场将关注于周四发布的第三季国内生产总值(GDP)终值，以及个人 收入和支出数据，以寻找美国经济强劲程度的进一步信号。 -----------------------1944 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-18/32 (+01/32) 1.236 五年期公债 98-20/32 (+04/32) 2.042 10年期公债 95-06/32 (+12/32) 2.553 30年期公债 95-04/32 (+32/32) 3.127(完)