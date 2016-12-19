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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 05:03 BJT

美国债市：公债价格缩小涨幅，因叶伦对就业市场的评论乐观

* 叶伦对就业市场的看法乐观
    * 空头回补帮助价格上涨
    * 俄罗斯驻土耳其大使遭枪击死亡

    路透纽约12月19日 - 美国公债价格周一上涨，因投资者在年末回补
空头，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对就业市场发表乐
观评论后，公债价格缩减涨幅。
    
    叶伦在巴尔的摩大学冬季毕业典礼上发表讲话时，没有谈及货币政策
，但指出，大学毕业生将进入近10年来最强的就业市场。
    
    在叶伦发表讲话前，有报道称，俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉的一个
画廊遭枪击，消息拖累收益率触及盘中低位。俄罗斯外交部之后确认，俄
驻土耳其大使遭枪击身亡。
    
    道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，消息与公债收益率走低
和股市创盘中高位的最新走势相符。
    
    当出现政治和其它不确定性时，美债被认为是低风险资产。
    
    公债价格周一开盘走高，因部分投资者在年末假日前回补空头。
    
    BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen表示，根据交
易商持仓报告，公债投资者持有创纪录的空头头寸。
    
    “随着年末到来，到了空头回补反弹的时候的想法不足为奇，”Lyng
en称。
    
    指标10年期公债 尾盘价格上涨12/32，收益率报2.55%，
盘中受土耳其枪击消息影响低见2.53%，周五尾盘报2.60%。
    
    上周，美联储在周三会议上上调了经济和利率前景后，收益率触及多
年高位，因市场认为他们比预期更鹰派。
    
    市场将关注于周四发布的第三季国内生产总值(GDP)终值，以及个人
收入和支出数据，以寻找美国经济强劲程度的进一步信号。
    
    -----------------------1944 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-18/32   (+01/32)     1.236
    五年期公债      98-20/32   (+04/32)     2.042
    10年期公债     95-06/32   (+12/32)     2.553
    30年期公债   　95-04/32   (+32/32)     3.127(完)
    
　　

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