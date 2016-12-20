美国债市：公债价格下滑，因股市走强令债市需求降低

* 利率前景影响投资人

* 关注周四将出炉的个人收入和GDP数据

路透纽约12月20日 - 美国公债价格周二下滑，因股市上涨，令避险资产的需求降低，且没有新的经济数据为美国经济强度提供进一步指引。

周二美国股市道琼工业指数和纳斯达克指数均创新高，道指离从未触及的两万点大关仅差13点。

“股市今日上涨的主要原因是出现一些风险交易，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

周一公债价格上涨，因一些投资人回补空头，且俄罗斯驻土耳其大使遇刺身亡，以及德国柏林圣诞集市遭卡车袭击的消息促使投资人担心恐怖主义，低风险债券需求增加。

美国指标10年期公债 尾盘跌6/32，收益率报2.56%，周一尾盘报2.54%。

投资人揣摩明年美国联邦储备理事会(FED/美联储)会升息几次，他们担心收益率进一步上涨，所以对买入公债感到不安。

美联储主席叶伦周一就美国就业市场状况发表了鹰派讲话，带动公债收益率一度走强。

上周三美联储发布的政策声明被视为是较预期更偏鹰派，这带动10年期美债收益率升至逾两年高位，两年期公债收益率触及2009年来最高。

美联储新的经济预估显示，政策制定者现预计经济成长略有加快，失业率降低及通胀回升至略低于美联储2%目标。这是特朗普11月8日赢得美国大选后美联储所作的首份预估，特朗普承诺将减税和增加基建支出。

叶伦讲话的基调也令一些交易商意外，因她暗示对经济将支持进一步升息有信心，尽管在新一届政府上任后的数月内预计都不太可能推出新的刺激措施。

“新政府将会出台什么措施我们将拭目以待，可能要等到开春后才会见真章。”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称。

美联储“在6月前不会有足够的信息来采取行动，”Tucci表示。

投资人下一步将关注周四美国将公布的第三季国内生产总值(GDP)终值和个人支出和所得数据，以寻找美国经济强度的进一步线索。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-18/32 1.229

五年期公债 98-20/32 (- 3/32) 2.042

10年期公债 95-4/32 (- 6/32) 2.562