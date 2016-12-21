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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 04:40 BJT

美国债市：价格走高，节日到来前交投清淡

* 市场聚焦美联储明年利率政策
    * 周四将发布GDP和个人所得等数据
    * 下周财政部将标售两年、五年和七年期公债

    路透纽约12月21日 - 美债价格周三小幅走高，圣诞假日到来前市场
交易清淡，周三没有重大经济数据发布，投资者揣测明年美国联邦储备理
事会(FED/美联储)升息次数。
    
    “过去几日都在相对较窄的区间内交易，交投清淡，这是典型的假日
交易状态，”法国农业信贷银行美债交易负责人Dan Mulholland称。
    
    “我认为人们在试图评估明年开局会如何，”Mulholland称。
    
    美国10年期公债 价格上升7/32，收益率报2.54%，低于周
二尾盘的2.57%。
    
    自特朗普上月赢得美国大选以来，公债收益率飙升，因投资者押注他
会实施将会提振成长并推升通胀的新财政刺激措施。
    
    在上周召开的12月政策会议上，美联储的立场比预期更加鹰派，暗示
明年可能升息三次。
    
    这扶助10年期美债收益率升至逾两年高位，两年期美债收益率升至20
09年以来最高。
    
    投资者斟酌，最近收益率反弹是买入公债的良机，还是收益率会进一
步上涨。
    
    “评估当前市场风险，特朗普的财政刺激政策不能达到人们的预期，
令投资者失望的风险偏下档，相反，政策力度超过预期的风险偏上档，”
Mulholland称。
    
    “考虑到这些，我认为市场有些抛售过度，”Mulholland称。
    
    两年期、五年期和七年期的新债供应可能会给债市带来新的压力，因
下周进行新债标售时许多交易员已经在休假，下周因假期交易日减少。
    
    周四将发布的数据包括国内生产总值(GDP)终值，个人所得和支出，
市场将关注这些数据，以寻找美国经济力道的进一步证据。
    
    -----------------------1931 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-20/32   (+01/32)     1.204
    五年期公债      98-23/32   (+03/32)     2.027
    10年期公债     95-09/32   (+07/32)     2.544
    30年期公债   　95-08/32   (+19/32)     3.121(完)
    
　　

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