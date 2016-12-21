美国债市：价格走高，节日到来前交投清淡

* 市场聚焦美联储明年利率政策 * 周四将发布GDP和个人所得等数据 * 下周财政部将标售两年、五年和七年期公债 路透纽约12月21日 - 美债价格周三小幅走高，圣诞假日到来前市场 交易清淡，周三没有重大经济数据发布，投资者揣测明年美国联邦储备理 事会(FED/美联储)升息次数。 “过去几日都在相对较窄的区间内交易，交投清淡，这是典型的假日 交易状态，”法国农业信贷银行美债交易负责人Dan Mulholland称。 “我认为人们在试图评估明年开局会如何，”Mulholland称。 美国10年期公债 价格上升7/32，收益率报2.54%，低于周 二尾盘的2.57%。 自特朗普上月赢得美国大选以来，公债收益率飙升，因投资者押注他 会实施将会提振成长并推升通胀的新财政刺激措施。 在上周召开的12月政策会议上，美联储的立场比预期更加鹰派，暗示 明年可能升息三次。 这扶助10年期美债收益率升至逾两年高位，两年期美债收益率升至20 09年以来最高。 投资者斟酌，最近收益率反弹是买入公债的良机，还是收益率会进一 步上涨。 “评估当前市场风险，特朗普的财政刺激政策不能达到人们的预期， 令投资者失望的风险偏下档，相反，政策力度超过预期的风险偏上档，” Mulholland称。 “考虑到这些，我认为市场有些抛售过度，”Mulholland称。 两年期、五年期和七年期的新债供应可能会给债市带来新的压力，因 下周进行新债标售时许多交易员已经在休假，下周因假期交易日减少。 周四将发布的数据包括国内生产总值(GDP)终值，个人所得和支出， 市场将关注这些数据，以寻找美国经济力道的进一步证据。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-20/32 (+01/32) 1.204 五年期公债 98-23/32 (+03/32) 2.027 10年期公债 95-09/32 (+07/32) 2.544 30年期公债 95-08/32 (+19/32) 3.121(完)