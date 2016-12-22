美国债市：公债收益率在强劲数据带动下上涨，投资者为新债供应做准备

* 美国GDP和资本财订单数据改善

* 财政部下周将标售880亿美元公债

路透纽约12月22日 - 美国公债收益率周四上涨，此前发布的数据显示经济成长改善。投资者也在为下周的新债供应做准备。

数据显示，美国第三季经济增长速度快于之前的预估，录得两年来的最佳表现，因消费者支出稳固，大豆出口跳升。

美国11月资本财新订单涨幅超预期，因对机械和初级金属的需求强劲，表明石油给制造业带来的拖累开始减弱。

“数据好于人们的预期，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma称。

但公债价格缩小跌幅，此前另一数据显示，美国11月消费者支出仅温和增长，因家庭收入九个月来首次录得零增长，显示第四季经济增长放缓。

指标10年期美债收益率 价格尾盘下跌3/32，收益率报2.55%，稍早最高升至2.58%，高于周三尾盘的2.54%。

投资者在为下周880亿美元新债供应做准备，而新债发售之际，许多交易员将在休假当中，部分欧洲市场下周二仍闭市。

“大家看到在圣诞节日期间安排了新债供应，”di Galoma称，“欧洲许多地方下周都不上班...我认为会给供应带来一些问题。”

新债供应包括周二标售260亿美元两年期公债，周三标售340亿美元五年期公债，周四标售280亿美元七年期公债。

周四，财政部续发了140亿美元的通胀保值公债(TIPS)，得标利率为0.12%。

部分投资者对买入公债保持谨慎，因他们在评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年可能升息几次。

美联储在上周的12月会议上比预期得更加鹰派，暗示明年将升息三次。

这扶助10年期美债收益率触及逾两年高位，两年期美债收益率触及2009年以来最高。

美债收益率自上月特朗普在大选中获胜以来飙升，因投资者押注，特朗普将实施提振增长和通胀的新财政刺激政策。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-20/32 (+01/32) 1.196

五年期公债 98-22/32 (-01/32) 2.034

10年期公债 95-06/32 (-03/32) 2.553