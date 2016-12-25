更正-美国债市：公债价格上涨，周末假期前交投萎缩

(更正：倒数第五段译文有误，改为“若出现大幅下跌”，非“若出现大幅回升”。)

* 公债市场周五提前收盘，下周一休市

* 美国消费者信心持于近13年高位

* 下周美国财政部标售880亿美元公债

路透纽约12月23日 - 美国公债价格周五在淡静交投中上涨，投资人已在为圣诞节三日长周末作准备。

“市场略有走强，收益率曲线略有趋平，但成交清淡。”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。

数据显示，本月消费者信心持于近13年高位，因美国民众预期经济增强能创造更多就业，但债市对该数据无甚反应。

美国11月新屋销售增幅超预期，年率触及四个月最高。

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.54%，周四尾盘报2.55%。

周五债市提前至1900 GMT收盘，下周一因圣诞节假期休市。

美国财政部下周将发售880亿美元新债，包括周二标售260亿美元两年期公债，周三标售340亿美元五年期公债，周四标售280亿美元七年期公债。

标售可能需要折让才能吸引需求，因许多交易商离场度假，且部分欧洲市场周二仍休市。

“12月的标售情况向来是有些难以估计，只是考虑到是在每年的这个时候，”Lederer称。

他还表示，“在大选后债市遭遇大举抛售后，出现了一些买家，寻获了一些支撑水准，若出现大幅下跌，我会感到非常意外。”

美债收益率自上月特朗普在大选中获胜以来飙升，因投资者押注，特朗普将实施提振增长和通胀的新财政刺激政策。

部分投资者对买入公债保持谨慎，他们在评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年可能升息几次。

在上周的12月会议上，美联储的立场比预期更鹰派，暗示明年将升息三次。

这扶助10年期美债收益率触及逾两年高位，两年期美债收益率触及2009年以来最高。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-20/32 (-) 1.202

五年期公债 98-23/32 (+01/32) 2.028

10年期公债 95-10/32 (+04/32) 2.539