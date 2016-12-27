美国债市：公债收益率触及近一周高位，此前发布强劲数据且公债标售需求疲弱

* 公债收益率上涨，此前Case-Shiller美国楼市数据强劲

* 公债收益率维持在接近高位，此前消费者信心数据强劲

* 美国30年期公债收益率在12月21日以来最高水平

* 两年期公债标售需求疲弱，将收益率推升至12月20日以来最高

路透纽约12月27日 - 美国公债收益率周二升至近一周最高水平，因此前发布的数据强劲，巩固了美国经济走强和通胀上升的观点。

在显示美国楼市稳健的数据发布后，大部分年期的美债收益率触及日高。

标普CoreLogic Case-Shiller综合指数显示，10月美国大都会地区房价温和增长，月度增幅略高于预估。Case-Shiller指数是表明通胀可能已经获得上涨动能的一批强劲数据中的最新一个。

“房价和经济的增幅都不错，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席、董事总经理David Blitzer称。

指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.571%，30年期美债收益率 升至3.151%，为12月21日以来最高。

通胀上升令手中持有的公债价值下降，较长期公债通常最为敏感。

分析师称，周一因圣诞假日市场闭市，本周末为新年假期，今日市场交投清淡，走势被放大。

“数据强于预期，引导了市场走势，此间市场交易清淡，可能才会有这么大的波幅，”DRW Trading 市场策略师Lou Brien称，“本周不需要大幅抛售或者买入就可以推动市场走势。”

市场对本月美国消费者信心升至15年最高水平的数据反应有限，因预计就业和企业状况仍将改善，大选后的股市升势将延续。

两年期 和三年期 的较短期公债收益率分别升至12月20日和21日以来最高，此前政府标售260亿美元两年期公债需求疲弱，得标利率为1.28%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-18/32 (-02/32) 1.235

五年期公债 98-18/32 (-05/32) 2.060

10年期公债 95-02/32 (-09/32) 2.571