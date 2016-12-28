美国债市：公债收益率触及两周低点，今日标售的五年期公债需求不错

* 强劲的五年期公债标售刺激了买盘 * 10年期公债收益率跌至两周低点 * 30年期公债收益率跌至12月8日来最低 * 美债较可比德债收益率差触及历史最高水准 路透12月28日 - 美国指标公债收益率周三跌至两周最低水准，今日 财政部标售的五年期公债获得良好需求，带动了对美国公债的买兴。 美国财政部标售340亿美元五年期公债，得标利率为2011年4月来最高 的2.057%，投标倍数为2014年11月来最高，间接投标得标率也创纪录。 标售后公债收益率急跌，指标10年期公债 收益率触及12 月14日来最低，30年期公债 收益率降至12月8日来最低。 分析师表示，稍早美国公布11月成屋待完成销售大跌2.5%，为公债收 益率下跌铺路。 BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示，成屋待完成销售 数据疲弱，止住了对公债的抛盘。再加上标售带动的买盘，拖累收益率大 跌。 五年期公债标售获得强劲需求可能促使投资人空头回补，Kohli称， 自特朗普当选美国总统后，公债遭遇抛售，五年期公债首当其冲。 “市场对明年可能出现的实际情况有些过于乐观，这导致公债收益率 被推得太高，”Kohli称。 10年期公债价格尾盘升14/32，收益率报2.51%，30年期公债价格升30 /32，收益率报3.09%。 在收益率下挫前，对欧洲救助受困意大利银行计划的担忧带动指标美 国10年期公债较可比德债利差扩阔至历史最宽水准。 在圣诞节后首个交易日，投资人买入避险德债，美国/德国10年期公 债收益率差一度升至237个基点纪录高位，德国10年期公债收益率降至11 月9日来最低。 -----------------------2005 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+02/32) 1.262 五年期公债 98-26/32 (+08/32) 2.003 10年期公债 95-18/32 (+14/32) 2.512 30年期公债 95-27/32 (+30/32) 3.090(完)