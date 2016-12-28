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债券 | 2016年 12月 29日 星期四 05:24 BJT

美国债市：公债收益率触及两周低点，今日标售的五年期公债需求不错

* 强劲的五年期公债标售刺激了买盘
    * 10年期公债收益率跌至两周低点
    * 30年期公债收益率跌至12月8日来最低
    * 美债较可比德债收益率差触及历史最高水准

    路透12月28日 - 美国指标公债收益率周三跌至两周最低水准，今日
财政部标售的五年期公债获得良好需求，带动了对美国公债的买兴。
    
    美国财政部标售340亿美元五年期公债，得标利率为2011年4月来最高
的2.057%，投标倍数为2014年11月来最高，间接投标得标率也创纪录。
    
    标售后公债收益率急跌，指标10年期公债 收益率触及12
月14日来最低，30年期公债 收益率降至12月8日来最低。
    
    分析师表示，稍早美国公布11月成屋待完成销售大跌2.5%，为公债收
益率下跌铺路。
    
    BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示，成屋待完成销售
数据疲弱，止住了对公债的抛盘。再加上标售带动的买盘，拖累收益率大
跌。
    
    五年期公债标售获得强劲需求可能促使投资人空头回补，Kohli称，
自特朗普当选美国总统后，公债遭遇抛售，五年期公债首当其冲。
    
    “市场对明年可能出现的实际情况有些过于乐观，这导致公债收益率
被推得太高，”Kohli称。
    
    10年期公债价格尾盘升14/32，收益率报2.51%，30年期公债价格升30
/32，收益率报3.09%。
    
    在收益率下挫前，对欧洲救助受困意大利银行计划的担忧带动指标美
国10年期公债较可比德债利差扩阔至历史最宽水准。
    
    在圣诞节后首个交易日，投资人买入避险德债，美国/德国10年期公
债收益率差一度升至237个基点纪录高位，德国10年期公债收益率降至11
月9日来最低。
        
    -----------------------2005 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32   (+02/32)     1.262
    五年期公债      98-26/32   (+08/32)     2.003
    10年期公债     95-18/32   (+14/32)     2.512
    30年期公债   　95-27/32   (+30/32)     3.090(完)
    
　　
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