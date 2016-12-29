美国债市：七年期公债标售获强劲需求，将收益率压至数周低位

* 收益率上升推高对七年期公债标售的需求

* 10年期公债收益率跌至两周低位

* 30年期公债收益率触及三周低位

路透纽约12月29日 - 美国公债收益率周四全线下跌，大部分触及两周低位，因在今年最后一个全天交易日内进行的七年期公债标售获强劲需求后，投资者寻求买入避险公债。

七年期公债标售的得标利率比美东时间下午1点标售前的收益率低超过2个基点。

分析师称，七年期公债标售获强劲需求，周三进行的五年期公债标售需求也强劲，主要是因特朗普在美国大选获胜以来债市受到过度抛售，提振了新发行公债的得标利率。

“标售需求这么好，是因为收益率处于这么高的水平，”US Bank Wealth Management固定收益研究负责人Jennifer Vail称，“结果吸引了更多资金投入新债标售。”

Vail称，除了特朗普大选获胜的影响，投资者为再度平衡资产组合的年末买盘也带动了对公债的兴致。特朗普胜选令美国10年期公债收益率从11月8日的1.83%一路升至周四开盘的2.51%。

10年期公债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.48%，稍早收益率触及12月14日以来最低的2.46%。

标售后，30年期公债收益率跌至三周低位的3.06%，尾盘价格上涨2/32，收益率报3.08%。

“我感觉人们意识到较长期公债已经遭受抛售，可能打压过度了，”Voya Investment Management高级市场策略师Karyn Cavanaugh称。

“2017年的情况会好转，我们可能会有有利增长的政策，但有一些风险，最好的降低风险的方法就是买入较长期公债。”

投资者将在下周关注美国通胀、制造业和就业数据，重头戏是1月6日发布的月度非农就业报告。

在新年长周末假期前，美国债市周五将于下午两点提前收盘。(完)

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