重温稿-美国债市：公债收益率连续第三日下滑，公债第四季表现疲弱全年走势震荡

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* 公债收益率连续第三日下滑

* 公债第四季表现疲弱

* 今年美国公债表现略后于其他债券

路透纽约12月30日 - 美国公债收益率周五收低，连续第三日下滑，以温和整固为表现疲弱的第四季及意外不断的2016年划上句号。今日因新年假期债市提前收盘。

今年美国公债为表现最差的固定收益资产，表现远逊于美国投资级别和高收益公司债和联邦政府支持的抵押贷款支持债券。

指标10年期公债 升8/32，收益率报2.446%。

根据美林美国公债指数，截至周四，美国公债市场第四季的表现为该指数编撰以来最差的一季，回报率为负4%。彭博巴克莱指数显示，第四季美债表现势将为1980年来最差。

分析师表示，第四季美债遭抛售，主要是因特朗普当选美国总统，根据特朗普竞选时增加基建支出和减税的承诺，投资人预计财政政策会放松，利率会上升。

“大选结果改变了一切，”Sit Investment Associates Inc高级副总裁兼投资组合经理人Bryce Doty称，“投资人原本对经济颇为悲观，认为经济环境是低成长和迟滞的，但目前认为环境变得对营商和经济成长很有利，这对公司债非常好。”

不过Doty称，这样的环境对美国公债不利。

“美国公债收益不大，波动却很大，如果美联储开始加快升息步幅，美债表现将疲弱。”他指出。

根据美林美国公债指数，今年全年美国公债回报率为1%，而美国公司债回报率为略低于6%，高收益债券回报率超过17%。

尽管全年整体回报很小，但分析师将今年美债市场形容为“疯狂”、“动荡”和“势不可挡”。

“我会将2016年归类为意外之年，”US Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail称。

根据路透数据，今年美国10年期公债收益率升17个基点，在英国公投结果意外为脱欧后，该收益率一度跌至1.32%，但在美国大选后的数日内高见2.64%。

对于明年的走势，分析师表示，预计债市将表现稳健。许多投资人对路透表示，大选后的收益率升势过度，预计收益率将进一步回落。

“对经济的乐观情绪过于高涨，”Prudential首席投资策略师Robert Tipp表示，“收益率涨到这个水准，为2017年的债市确立了很好的基调。”(完)

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