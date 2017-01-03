美国债市：公债收益率小涨，此前美国和全球其它国家都公布了强劲的数据

* 强劲的美国经济数据提振美债收益率
* 中国和欧洲的强劲数据扶助全球公债收益率
* “锁定利率”活动也打压公债价格
* 美国30年期公债收益率降至四周低点
路透纽约1月3日 - 美国公债收益率在连跌三日后，周二大多上涨，受强劲的美国经济数据和中国及欧洲乐观经济报告支撑。
不过因美股缩减涨幅，油价回落，公债价格也随之缩减了跌幅。美国30年期公债收益率因而跌至四周低点。
“公债得益于股市和油价从稍早高位回软，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。
有关利比亚将进一步增加原油产量的报道触发油价下滑，美元走强也打压油价。
油价大跌引发了对股市的一些抛盘，股市也从稍早高位回落。
在美国公布了强劲的制造业和建筑支出数据后，整体而言，美国公债价格仍大多下跌。
中国公布的数据显示，制造业产出增长为六年最快，加上德国和法国通胀上升的数据，都给全球公债收益率带来普遍提振。
“全球公债收益率普遍走高，因数据整体而言相对强劲，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。
他还表示，美国公债价格下滑，部分是因“锁定利率”的活动，即华尔街交易商为承销的公司债锁定借款成本。1月通常会有大量公司债发售，因投资人将资金投入运作，而发债企业开始新一年的融资计划。
根据道明证券，1月公司债发售量约占全年总量的11%，3月、9月和11月也是一年中发债较多的月份。
作为承销的一部分，交易商会在交易完成前抛售公债，作为对冲来锁定发债借款成本。一旦债券发售完成，交易商会回购公债以结束利率锁定。
一般来说，由发债对冲引发的市场走势是暂时性的，不代表市场人气。
尾盘，美国指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.446%，上周五尾盘报2.432%。
美国30年期公债 升4/32，收益率报3.044%，上周五尾盘报3.051%。
美国两年期公债 跌1/32，收益率报1.218%，上周五尾盘为1.198%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-16/256 1.2181 0.020
五年期公债 100-74/256 1.9389 0.017
10年期公债 96-28/256 2.4463 0.014
30年期公债 96-180/256 3.0437 -0.007(完)