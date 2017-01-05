美国债市：公债收益率连跌第三日，因特朗普政府政策充满不确定性

* ADP就业报告显示就业增长低于预期

* 美国12月非制造业指数上升

* 美国公债收益率降至数周低点

路透纽约1月5日 - 美国公债收益率周四全面下挫，连降第三个交易日，因即将上任的特朗普政府的政策充满不确定性，投资人愈发厌恶风险。

“利率市场所发生的是，过去八周我们消化了对通货再膨胀相当高的预期，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

“而诸如美国的人口统计和生产率等长期基本面因素并不能为上述预期提供依据。”

去年最后一季，美国公债遭抛售，收益率被推高，主要因特朗普当选美国总统，投资人基于特朗普竞选时承诺的增加基建投资和减税，而预期财政政策放松和升息。

Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，尽管年初下滑，但公债收益率会再度上涨，但未来几周可能在区间波动，因投资人采取观望态度。

“在下一届政府上任前，有太多的不确定性，”Lederer表示，“在对特朗普新政有更多了解前，市场将呈区间波动。”

周四公债价格上涨由中期债引领，五年期公债 和七年期公债 收益率降至四周低点。

长期公债收益率也下滑，30年期公债收益率降至五周低点，10年期公债收益率跌至四周低点。

盘中稍早公布的美国民间就业数据逊于预期，数据公布后，对公债的买盘加速。

ADP民间就业报告显示，12月美国民间就业岗位增加15.3万，低于分析师预估的17万。

投资人目前聚焦周五美国将公布的非农就业报告，分析师预计12月非农就业岗位增加17.8万。

周四美国公布的初请失业金和非制造业指数描绘的经济画面更加亮丽，但未能帮助推高公债收益率。

尾盘，美国指标10年期公债 价格升25/32，收益率报2.358%，盘中收益率触及2.346%的四周低点，周三尾盘报2.452%。

美国30年期公债 升逾一大点，收益率报2.950%，为五周低点。