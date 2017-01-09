美国债市：公债收益率下滑，因投资人担心人民币和英国硬退欧

* 对人民币和英国“硬退欧”的担忧刺激对公债的避险买盘

* 对公司债供应的对冲限制了公债收益率的跌幅

* 美国本周将发售560亿美元较长期公债

* 美联储罗森格伦呼吁逐步但更快速地升息

路透纽约1月9日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。

人民币下滑引发对中国资本外流的担忧。周六，中国政府公布，12月底中国外汇储备降至近六年最低。

周一，离岸人民币兑美元小跌，上周因市场臆测中国央行推高隔夜借款成本来压制人民币空头，离岸人民币大涨。

“投资人担心中国的下一步行动，”MUFG Securities America高级美国公债交易员Thomas Roth称。

英国首相特蕾莎梅的讲话激活了投资人对“硬退欧”的担忧，在硬退欧的情况下，边境管控要优先于市场准入。

特蕾莎梅表示，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”。

指标10年期公债 收益率跌3个基点，报2.385%，30年期公债 收益率跌3个基点，报2.975%。

分析师表示，由于日本市场今日休市，成交减少也令收益率下降。

一些投资人为本周较长期公债供应作准备，缓和了周一收益率的跌势。本周将有240亿美元三年期公债、200亿美元10年期公债和120亿美元30年期公债供应。

债券交易商为所承销的公司债供应作对冲，也限制了收益率的跌幅。

根据汤森路透旗下IFR，本周美国企业预计将发售250-300亿美元投资级别公司债，上周为550亿美元，为历来周度规模第三大。

上周五美国公布的12月非农就业报告稳健，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年加快升息的观点。

波士顿联储总裁罗森格伦周一表示，“我预计适当的货币政策需要较过去一年更快的正常化。”

在另一活动中，亚特兰大联储总裁洛克哈特则表示，现在判断特朗普新政为时过早，特朗普政府谈及的财政刺激措施可能会改变经济的路径。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-30/256 1.1897 -0.028

五年期公债 100-148/256 1.8776 -0.044

10年期公债 96-192/256 2.372 -0.046