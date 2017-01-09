美国债市：公债收益率下滑，因投资人担心人民币和英国硬退欧

《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
* 对人民币和英国“硬退欧”的担忧刺激对公债的避险买盘
* 对公司债供应的对冲限制了公债收益率的跌幅
* 美国本周将发售560亿美元较长期公债
* 美联储罗森格伦呼吁逐步但更快速地升息
路透纽约1月9日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。
人民币下滑引发对中国资本外流的担忧。周六，中国政府公布，12月底中国外汇储备降至近六年最低。
周一，离岸人民币兑美元小跌，上周因市场臆测中国央行推高隔夜借款成本来压制人民币空头，离岸人民币大涨。
“投资人担心中国的下一步行动，”MUFG Securities America高级美国公债交易员Thomas Roth称。
英国首相特蕾莎梅的讲话激活了投资人对“硬退欧”的担忧，在硬退欧的情况下，边境管控要优先于市场准入。
特蕾莎梅表示，她无意保留欧盟“一丝一毫的会籍”。
指标10年期公债 收益率跌3个基点，报2.385%，30年期公债 收益率跌3个基点，报2.975%。
分析师表示，由于日本市场今日休市，成交减少也令收益率下降。
一些投资人为本周较长期公债供应作准备，缓和了周一收益率的跌势。本周将有240亿美元三年期公债、200亿美元10年期公债和120亿美元30年期公债供应。
债券交易商为所承销的公司债供应作对冲，也限制了收益率的跌幅。
根据汤森路透旗下IFR，本周美国企业预计将发售250-300亿美元投资级别公司债，上周为550亿美元，为历来周度规模第三大。
上周五美国公布的12月非农就业报告稳健，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年加快升息的观点。
波士顿联储总裁罗森格伦周一表示，“我预计适当的货币政策需要较过去一年更快的正常化。”
在另一活动中，亚特兰大联储总裁洛克哈特则表示，现在判断特朗普新政为时过早，特朗普政府谈及的财政刺激措施可能会改变经济的路径。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 100-30/256 1.1897 -0.028
五年期公债 100-148/256 1.8776 -0.044
10年期公债 96-192/256 2.372 -0.046
30年期公债 98-52/256 2.966 -0.037(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透上海5月25日 - 中国江苏丰县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有505家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,850亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30