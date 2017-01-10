美国债市：公债收益率持稳，此前三年期公债标售需求稳健

* 美国标售240亿美元三年期公债，获得稳健需求

* 投资人等待特朗普新政可能的细节

* 美国小企业信心触及12年高位

路透纽约1月10日 - 美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌幅后出现的温和抛盘。

在上周五美国公布就业数据显示，美国就业市场继续收紧，薪资成长加速后，美国公债收益率保持在窄幅区间内波动。

指标10年期公债收益率 变动不大，报2.381%，盘中在宽幅仅为3个基点的区间内反复。

两年期公债收益率 持平在1.194%，30年期公债收益率 小涨0.4个基点，报2.972%。

美国财政部发售三年期公债，为本周560亿美元公债发售的一部分，今日三年期公债标售得标利率为1.472%，为2010年4月来最高。

包括基金经理和海外央行的间接投标得标率为54.6%，为9月来最高。

“间接投标的强度通常显示投资基金需求的力道，”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan在就三年期公债标售发表的研究报告中写到。

美国财政部周三将发售200亿美元10年期公债，周四将标售120亿美元30年期公债。

数据显示，美国12月小企业信心触及12年高位，就业岗位空缺增加，这压制了投资人对美国公债的热情。

投资人表示，在特朗普政府和共和党控制的国会下，大幅减税和基建投资的可能性令投资人担心通胀上升和联邦政府借款增加。

特朗普安排在周三举行记者会，投资人也在等待特朗普可能实施的经济政策细节。

对特朗普是否会履行竞选时对经济问题的承诺的不安情绪，近几日拖累股市下滑。

周二尾盘，美股从稍早低点反弹，纳斯达克指数创新高，打压较长期美债。

本周公司债供应也令美国公债需求受限，根据汤森路透旗下的IFR，本周预计将有250-300亿美元投资级公司债发售。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-28/256 1.1936 0.000

五年期公债 100-144/256 1.8809 0.000

10年期公债 96-172/256 2.3812 0.005