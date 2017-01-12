美国债市：美国30年期公债标售需求疲弱限制了公债收益率的跌幅

* 美国30年期公债标售需求疲弱

* 美国公债收益率进一步下滑，因特朗普未提及政策细节

* 美联储官员预计特朗普新政将提振经济加快成长

* 美国10年期公债收益率跌穿50日移动均线

路透纽约1月12日 - 美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。交易商缩减了对特朗普总统任期内通胀和政府借款的预期，拖累美债收益率稍早大跌。

10年期和30年期公债收益率在周四盘初跌至11月来最低，因债市继续从特朗普11月8日意外当选美国总统后的大跌走势中反弹。

长债收益率已经从12月中触及的逾两年最高水准回落，因对公债的买兴重燃，且特朗普竞选时承诺的经济刺激措施缺乏细节。

交易商原本预计特朗普政府，在共和党控制的国会配合下，会实施促进投资和支出的措施，这可能带动通胀和推高联邦借款。

“投资人意识到根本什么都还没看到，”Osterweis Capital Management投资组合经理人Carl Kaufman称。

特朗普周三在他当选后首次记者会上没有透露其减税、基建投资和放松监管计划的更多细节。

分析师称，鉴于特朗普经济政策缺乏具体细节，公债收益率有进一步下滑的空间。

“即便是现在，公债收益率还是要比本该在的水准高一些。”PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

指标10年期美债 收益率较周三尾盘下跌1个点，报2.356%，根据路透数据，10年期美债收益率盘中跌穿50日移动均线，为9月底来首见，这是债市的利多技术信号。

30年期美债 收益率变动不大，报2.956%，稍早跌至两个月最低的2.902%。

在交易商再度揣测特朗普经济政策之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周四则暗示，继去年12月如市场普遍预期的升息了25个基点后，美联储将进一步加息。

但他们警告，特朗普新政下可能实施的减税、基建投资和放松监管措施，短期内会提振经济，但可能导致较长期通胀和债务问题。

分析师指出，尽管可能进一步加息，但投资人看来会集中精力在投资组合中回补债券。特朗普胜选后，投资人抛售了债券。

分析师称，在本周稍早240亿美元三年期和200亿美元10年期公债标售获得稳健需求后，今日30年期公债标售结果不及预期。

-----------------------2047 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 100-36/256 1.1773 -0.008

五年期公债 100-168/256 1.8609 -0.015

10年期公债 96-228/256 2.3558 -0.014