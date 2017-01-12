美国债市：美国30年期公债标售需求疲弱限制了公债收益率的跌幅

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
* 美国30年期公债标售需求疲弱
* 美国公债收益率进一步下滑，因特朗普未提及政策细节
* 美联储官员预计特朗普新政将提振经济加快成长
* 美国10年期公债收益率跌穿50日移动均线
路透纽约1月12日 - 美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。交易商缩减了对特朗普总统任期内通胀和政府借款的预期，拖累美债收益率稍早大跌。
10年期和30年期公债收益率在周四盘初跌至11月来最低，因债市继续从特朗普11月8日意外当选美国总统后的大跌走势中反弹。
长债收益率已经从12月中触及的逾两年最高水准回落，因对公债的买兴重燃，且特朗普竞选时承诺的经济刺激措施缺乏细节。
交易商原本预计特朗普政府，在共和党控制的国会配合下，会实施促进投资和支出的措施，这可能带动通胀和推高联邦借款。
“投资人意识到根本什么都还没看到，”Osterweis Capital Management投资组合经理人Carl Kaufman称。
特朗普周三在他当选后首次记者会上没有透露其减税、基建投资和放松监管计划的更多细节。
分析师称，鉴于特朗普经济政策缺乏具体细节，公债收益率有进一步下滑的空间。
“即便是现在，公债收益率还是要比本该在的水准高一些。”PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。
指标10年期美债 收益率较周三尾盘下跌1个点，报2.356%，根据路透数据，10年期美债收益率盘中跌穿50日移动均线，为9月底来首见，这是债市的利多技术信号。
30年期美债 收益率变动不大，报2.956%，稍早跌至两个月最低的2.902%。
在交易商再度揣测特朗普经济政策之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周四则暗示，继去年12月如市场普遍预期的升息了25个基点后，美联储将进一步加息。
但他们警告，特朗普新政下可能实施的减税、基建投资和放松监管措施，短期内会提振经济，但可能导致较长期通胀和债务问题。
分析师指出，尽管可能进一步加息，但投资人看来会集中精力在投资组合中回补债券。特朗普胜选后，投资人抛售了债券。
分析师称，在本周稍早240亿美元三年期和200亿美元10年期公债标售获得稳健需求后，今日30年期公债标售结果不及预期。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 100-36/256 1.1773 -0.008
五年期公债 100-168/256 1.8609 -0.015
10年期公债 96-228/256 2.3558 -0.014
30年期公债 98-104/256 2.9556 -0.001(完)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。