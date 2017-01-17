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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 05:33 BJT

美国债市：公债价格上涨，因特朗普讲话和英国脱欧忧虑提振避险买盘

* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘
    * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在
    * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动

    路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特
朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。
    
    特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税
计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。
    
    对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。
    
    英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷
莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 
    
    “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN　Financial利
率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和
美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。
”
    
    指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于
上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至2.305%，为11月30日以来最低。
    
    美国债券市场周一因马丁路德金纪念日假期休市。
    
    公债价格上涨，此前纽约联储总裁杜德利称，通胀“已不是问题”，
因此，美联储短期内不太可能采取会“扼杀”当前经济扩张的行动。
    
    市场将密切关注周三发布的消费者物价指数，以寻找价格压力的进一
步线索。
    
    周四财政部将标售130亿美元10年期通货保值公债(TIPS)，也将暗示
投资者担心通胀上升。
    
    12月英国通胀率达到2014年中以来最高，受助于脱欧导致英镑大跌。
    
    美国将出台更多贸易保护主义政策，可能也会提振通胀，增加对通胀
保值公债的需求。
    
    “当你开始看见在设置贸易壁垒方面有大的举措，以及通胀大幅上升
，这可能对债券利空，但通胀保值债券将成为受益最大的资产，”BMO
Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
    
    美联储理事布雷纳德周二称，如果特朗普政府的赤字支出带来经济快
速增长，美联储可能会更快升息。
    
    -----------------------1950 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-06/32  (+02/32)     1.157 
    五年期公债      100-26/32  (+08/32)     1.829 
    10年期公债     97-04/32   (+14/32)     2.331
    30年期公债   　98-27/32   (+27/32)     2.934(完)
    
　　
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