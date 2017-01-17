美国债市：公债价格上涨，因特朗普讲话和英国脱欧忧虑提振避险买盘

* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至2.305%，为11月30日以来最低。 美国债券市场周一因马丁路德金纪念日假期休市。 公债价格上涨，此前纽约联储总裁杜德利称，通胀“已不是问题”， 因此，美联储短期内不太可能采取会“扼杀”当前经济扩张的行动。 市场将密切关注周三发布的消费者物价指数，以寻找价格压力的进一 步线索。 周四财政部将标售130亿美元10年期通货保值公债(TIPS)，也将暗示 投资者担心通胀上升。 12月英国通胀率达到2014年中以来最高，受助于脱欧导致英镑大跌。 美国将出台更多贸易保护主义政策，可能也会提振通胀，增加对通胀 保值公债的需求。 “当你开始看见在设置贸易壁垒方面有大的举措，以及通胀大幅上升 ，这可能对债券利空，但通胀保值债券将成为受益最大的资产，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。 美联储理事布雷纳德周二称，如果特朗普政府的赤字支出带来经济快 速增长，美联储可能会更快升息。 -----------------------1950 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-06/32 (+02/32) 1.157 五年期公债 100-26/32 (+08/32) 1.829 10年期公债 97-04/32 (+14/32) 2.331 30年期公债 98-27/32 (+27/32) 2.934(完)