重温稿-美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗

* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Global董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期公债 价格跌3/32，收益率升至2.47%，稍早触及1月3日来最高的 2.51%，从周二触及的低位2.31%反弹。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三发表讲话后，公债价格开始下挫，一些 投资人认为叶伦的讲话较预期更鹰派。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通 胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。 DRW Trading市场策略师Lou Brien称，部分投资人将叶伦的讲话解读为略更鹰派，影响 了市场走势。但他表示，过去几年，叶伦发表了类似讲话。 叶伦在周四晚间的讲话则被市场视为更偏鸽派。 对下周将有大量公司债供应的预期也令市场承压。美国财政部下周将发售880亿美元的 两年期、五年期和七年期公债。 -----------------------1915 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-04/32 (+02/32) 1.193 五年期公债 100-09/32 (+02/32) 1.940 10年期公债 95-30/32 (-03/32) 2.469 30年期公债 96-20/32 (-09/32) 3.049(完)