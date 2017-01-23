美国债市：特朗普强硬贸易政策立场带动对美国公债的需求

* 特朗普贸易政策立场刺激对公债的避险买盘

* 美国本周将标售880亿美元附息公债

路透纽约1月23日 - 美国公债收益率周一下滑，指标公债收益率录得逾两周最大单日跌幅，因投资人对美国总统特朗普强硬的贸易政策立场感到不安，刺激对公债的避险需求。

限制贸易的行动、以及提议的减税、基建投资和放松监管措施缺乏细节，促使一些投资人重新评估政府未来可能采取的提振经济刺激措施的程度。

周一，特朗普向美国制造业高管表示，将对那些把原本在美国的工厂迁至海外，却希望将产品进口到美国销售的企业征收高额边境税。

“贸易政策方面的言论有些令人不安，所以股市遭抛售，给美国公债带来一些避险支撑。”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan表示。

特朗普周一签署行政令，正式退出同亚洲贸易伙伴达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并着眼同加拿大和墨西哥重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)。

“市场可能希望先看到减税和基建投资，但对此也不应感到意外，重新磋商这些贸易协定也是他竞选时提到的。”Manulife Asset Management高级固定收益交易员Mike Lorizio表示。

指标10年期公债 收益率跌6个基点，报2.403%，根据路透数据，这是1月5日来最大单日降幅。

30年期公债 收益率跌6个基点，报2.985%，两年期公债收益率 跌5个基点，报1.147%。

有迹象显示，部分投资人已经缩减了对公债的空头押注。因预计在特朗普政府和共和党控制的国会下，美国经济成长和通胀将加快，投资人押注公债会下跌。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，投机商上周削减创纪录高水准的美国五年期和10年期公债期货空头。

本周即将进行的附息公债发售限制了对美国公债的避险买盘。

美国财政部本周将发售880亿美元附息公债，包括周二260亿美元两年期公债、周三340亿美元五年期公债和周四280亿美元七年期公债。

公债发售还将同另一波投资级别公司债供应相竞争，根据汤森路透旗下的IFR，本周预计将有200-250亿美元的投资级别公司债发售。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-50/256 1.1475 -0.049

五年期公债 100-156/256 1.87 -0.068

10年期公债 96-124/256 2.4044 -0.063