美国债市：公债收益率回落，因七年期公债标售需求强劲

* 七年期公债标售，间接投标得标率创纪录

* 美股创纪录高位，限制收益率跌幅

* 美国周五公布第四季GDP初值

路透纽约1月26日 - 美国公债收益率周四走低，指标公债收益率从四周高位回落，之前进行的280亿美元七年期公债标售获强劲需求，这是本周880亿美元公债供应的一部分。

投资者担心，美国总统特朗普的经济政策将会提振成长和通胀，从而促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)加快升息步伐，这削弱了对本周稍早公债标售的需求。

在今日进行的七年期公债标售中，包括基金经理和外国央行在内的间接投标购买的公债占比创纪录，与周二和周三进行的两年和五年期公债标售形成鲜明对照。

“七年期公债标售结果强于本周的前两次标售，”R.W.Pressprich & Co公债和机构债交易部主管Larry Milstein说，“看似公债市场超买。市场可能出现少量空头回补。”

在特朗普采取行动，刺激国内企业投资，并就贸易和移民政策发表讲话后，投资者在周二和周三削减所持公债头寸，因他们认为，特朗普的举措将会提振企业获利，并会推升通胀。

受到不断增强的乐观情绪鼓舞，投资者从债市转投股市，道指 周三收在两万点大关之上，为史上首次。标普500指数 和纳斯达克指数也触及纪录新高。

“新政府的政策与上届政府有了翻天覆地的变化。政治风险导致公债收益率上下起伏，”富国证券的高级利率策略师Boris Rjavinski表示。

10年期公债收益率 下跌逾1个基点，报2.508%，根据路透数据，稍早触及12月28日以来最高2.555%。

公债收益率在狭窄区间内震荡，道指守在两万点大关之上。

本周供应已经结束，投资者将关注新的经济线索，以判断是否足以促使美联储考虑进一步升息。

美联储决策者将在下周二和周三开会，预计将保持政策不变。

投资者将关注周五公布的美国第四季国内生产总值(GDP)初值。接受路透调查的分析师预计，第四季增长年率放缓至2.2%。第三季经济快速增长3.5%。

“如果数据强于预期，公债收益率可能会再度反弹。” R&W Pressprich的Milstein说。

-----------------------2003 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-204/256 1.2281 -0.016

五年期公债 99-146/256 1.9657 -0.026

10年期公债 95-156/256 2.508 -0.015

30年期公债 95-216/256 3.0893 -0.020 (完)

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