美国债市：公债收益率下跌，因第四季GDP不及预期

* 美国第四季GDP不及预期 * 特朗普政策不确定性推低收益率 * 预计美联储下周维持利率不变 路透纽约1月27日 - 美国公债收益率周五下跌，因数据显示，美国第 四季经济增长放缓速度超过预期，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下 周召开今年第一次政策会议前，激发了美债的买盘。 但相对稳固的消费者支出和企业投资数据，支撑了美国经济仍在扩张 轨道上的观点，这减弱了公债买兴。 “经济增长动能弱于许多人的预期，”PGIM Fixed Income首席投资 策略师Robert Tipp称。 去年第四季美国经济增长年率为1.9%，弱于3.5%的第三季增速，也低 于2.2%接受路透调查的分析师的预估。 指标10年期美债收益率 下跌逾2个基点，至2.482%，从周 四触及的四周高位进一步回落。本周，10年期公债收益率上涨1.5个基点 。 收益率跌幅受限，因美国总统特朗普的经济政策存在不确定性。投资 者在评估其就职第一周采取的措施对联邦赤字和通胀的影响，这些措施旨 在促进国内就业和企业投资，限制贸易和移民。 美国股市本周升至纪录高位，道琼工业指数升穿2万点大关，削弱了 对低收益率公债的需求，分析师表示。 市场普遍预计美国公开市场委员会(FOMC)在下周二和周三的政策会议 上会维持0.5-0.75%目标利率不变。 -----------------------2002 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-212/256 1.2123 -0.012 五年期公债 99-172/256 1.9442 -0.017 10年期公债 95-208/256 2.4843 -0.024 30年期公债 96-96/256 3.0612 -0.029(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)