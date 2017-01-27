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亚洲 | 2017年 1月 28日 星期六 04:36 BJT

美国债市：公债收益率下跌，因第四季GDP不及预期

* 美国第四季GDP不及预期
    * 特朗普政策不确定性推低收益率
    * 预计美联储下周维持利率不变

    路透纽约1月27日 - 美国公债收益率周五下跌，因数据显示，美国第
四季经济增长放缓速度超过预期，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下
周召开今年第一次政策会议前，激发了美债的买盘。
    
    但相对稳固的消费者支出和企业投资数据，支撑了美国经济仍在扩张
轨道上的观点，这减弱了公债买兴。
    
    “经济增长动能弱于许多人的预期，”PGIM Fixed Income首席投资
策略师Robert Tipp称。
    
    去年第四季美国经济增长年率为1.9%，弱于3.5%的第三季增速，也低
于2.2%接受路透调查的分析师的预估。
    
    指标10年期美债收益率 下跌逾2个基点，至2.482%，从周
四触及的四周高位进一步回落。本周，10年期公债收益率上涨1.5个基点
。
    
    收益率跌幅受限，因美国总统特朗普的经济政策存在不确定性。投资
者在评估其就职第一周采取的措施对联邦赤字和通胀的影响，这些措施旨
在促进国内就业和企业投资，限制贸易和移民。
    
    美国股市本周升至纪录高位，道琼工业指数升穿2万点大关，削弱了
对低收益率公债的需求，分析师表示。
    
    市场普遍预计美国公开市场委员会(FOMC)在下周二和周三的政策会议
上会维持0.5-0.75%目标利率不变。
    
    -----------------------2002 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-212/256  1.2123    -0.012
    五年期公债      99-172/256  1.9442    -0.017
    10年期公债     95-208/256  2.4843    -0.024
    30年期公债   　96-96/256   3.0612    -0.029(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 

 (编译 刘静；审校 母红)
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