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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 04:19 BJT

美国债市：价格上涨，因特朗普评论压低美元

* 特朗普对美元的评论激发公债避险买盘
    * 美联储开始为期两天的会议
    * 本周有大批数据出炉

    路透纽约1月31日 - 美债价格周二上涨，因在特朗普总统表达了对美
元价值的担心后，美元下跌，激发了避险美债买盘。
    
    特朗普在针对制药业的讲话中称，其它国家货币贬值导致制药商增加
生产外包，他呼吁公司更多地在美国进行药品生产。
    
    此前，特朗普新成立的国家贸易委员会负责人Peter Navarro表示，
德国得益于欧元汇率被“严重低估”。
    
    周二发布的数据显示，1月消费者信心从15年高位回落。
    
    指标10年期公债 价格升11/32，收益率报2.44%，为1月24
日以来最低，周一尾盘为2.48%。 
    
    投资者为本周将发布一大批数据做准备，重头戏是将于周五发布的1
月就业报告，他们将据此寻找美国经济力道的进一步迹象。
    
    预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三结束为期两日的政策会
议时将会维持汇率不变，这是特朗普就职以来美联储的首个政策决定，美
联储在等待特朗普经济政策变得更加明朗。

    月末平衡头寸所产生的需求给债市提供了一些支撑。
    
    -----------------------1940 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-28/32   (+01/32)     1.196
    五年期公债      99-29/32   (+06/32)     1.898
    10年期公债     96-06/32   (+11/32)     2.442
    30年期公债   　96-22/32   (+20/32)     3.045(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 
    
    

 (编译 刘静；审校 母红)
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