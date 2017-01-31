美国债市：价格上涨，因特朗普评论压低美元

* 特朗普对美元的评论激发公债避险买盘 * 美联储开始为期两天的会议 * 本周有大批数据出炉 路透纽约1月31日 - 美债价格周二上涨，因在特朗普总统表达了对美 元价值的担心后，美元下跌，激发了避险美债买盘。 特朗普在针对制药业的讲话中称，其它国家货币贬值导致制药商增加 生产外包，他呼吁公司更多地在美国进行药品生产。 此前，特朗普新成立的国家贸易委员会负责人Peter Navarro表示， 德国得益于欧元汇率被“严重低估”。 周二发布的数据显示，1月消费者信心从15年高位回落。 指标10年期公债 价格升11/32，收益率报2.44%，为1月24 日以来最低，周一尾盘为2.48%。 投资者为本周将发布一大批数据做准备，重头戏是将于周五发布的1 月就业报告，他们将据此寻找美国经济力道的进一步迹象。 预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三结束为期两日的政策会 议时将会维持汇率不变，这是特朗普就职以来美联储的首个政策决定，美 联储在等待特朗普经济政策变得更加明朗。 月末平衡头寸所产生的需求给债市提供了一些支撑。 -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-28/32 (+01/32) 1.196 五年期公债 99-29/32 (+06/32) 1.898 10年期公债 96-06/32 (+11/32) 2.442 30年期公债 96-22/32 (+20/32) 3.045(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)