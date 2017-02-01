美国债市：公债价格缩减跌幅，因美联储声明在意料之中

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 美联储声明未提供新信息 * 就业和工厂数据显示经济增长强劲 * 下周财政部将标售620亿美元公债 路透纽约2月1日 - 美国公债价格周三缩小跌幅，此前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，未采 取非常鹰派的预期。 美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通 胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。 一些投资者预计美联储可能会聚焦通胀不断改善，从而预计下次升息 可能早于当前的预期。 根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计，美联储在6月会议前升 息的可能性不超过50%。 “这肯定比预期的温和，因为没什么能被立即认为是鹰派的，或者显 示较12月有任何变化，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。 指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.47%，低于美 联储声明发出前的约2.49%，但高于周二尾盘的2.45%。 美联储发表声明前，收益率最高升至2.52%，此前发布的数个经济数 据显示，经济增长动能增强。 1月美国工厂活动加速增长，至逾两年高位，直指制造业复苏。 ADP全国就业报告显示，民间雇主1月新增24.6万个工作岗位，高于12 月的15.1万个。 根据路透对调查的102个经济学家的预估中值，预计将于周五发布的 非农就业报告将显示，1月雇主新增17.5万个工作岗位。 收益率上升，也因投资者为更多的企业债供应做准备，此前包括微软 在内的公司发行了大量公司债，月底平衡头寸带来的对美债的需求减弱。 “通常月末的第二天收益率会有所上升，因人们在等待企业债供应， 可能会打压公债，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。 美国财政部周三称，未来一个季度将保持公债标售规模不变，将会进 行少量的“紧急情况标售”，一位官员称，这将测试网络受到攻击后的借 贷能力。 财政部计划下周标售总计620亿美元三年期、10年期和30年期公债。 -----------------------1939 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (-01/32) 1.213 五年期公债 99-24/32 (-03/32) 1.926 10年期公债 95-29/32 (-06/32) 2.474 30年期公债 96-01/32 (-17/32) 3.079(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。