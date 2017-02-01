美国债市：公债价格缩减跌幅，因美联储声明在意料之中

* 美联储声明未提供新信息 * 就业和工厂数据显示经济增长强劲 * 下周财政部将标售620亿美元公债 路透纽约2月1日 - 美国公债价格周三缩小跌幅，此前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，未采 取非常鹰派的预期。 美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通 胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。 一些投资者预计美联储可能会聚焦通胀不断改善，从而预计下次升息 可能早于当前的预期。 根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计，美联储在6月会议前升 息的可能性不超过50%。 “这肯定比预期的温和，因为没什么能被立即认为是鹰派的，或者显 示较12月有任何变化，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。 指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.47%，低于美 联储声明发出前的约2.49%，但高于周二尾盘的2.45%。 美联储发表声明前，收益率最高升至2.52%，此前发布的数个经济数 据显示，经济增长动能增强。 1月美国工厂活动加速增长，至逾两年高位，直指制造业复苏。 ADP全国就业报告显示，民间雇主1月新增24.6万个工作岗位，高于12 月的15.1万个。 根据路透对调查的102个经济学家的预估中值，预计将于周五发布的 非农就业报告将显示，1月雇主新增17.5万个工作岗位。 收益率上升，也因投资者为更多的企业债供应做准备，此前包括微软 在内的公司发行了大量公司债，月底平衡头寸带来的对美债的需求减弱。 “通常月末的第二天收益率会有所上升，因人们在等待企业债供应， 可能会打压公债，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。 美国财政部周三称，未来一个季度将保持公债标售规模不变，将会进 行少量的“紧急情况标售”，一位官员称，这将测试网络受到攻击后的借 贷能力。 财政部计划下周标售总计620亿美元三年期、10年期和30年期公债。 -----------------------1939 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (-01/32) 1.213 五年期公债 99-24/32 (-03/32) 1.926 10年期公债 95-29/32 (-06/32) 2.474 30年期公债 96-01/32 (-17/32) 3.079(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校)