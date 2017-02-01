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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 04:56 BJT

美国债市：公债价格缩减跌幅，因美联储声明在意料之中

* 美联储声明未提供新信息
    * 就业和工厂数据显示经济增长强劲
    * 下周财政部将标售620亿美元公债

    路透纽约2月1日 - 美国公债价格周三缩小跌幅，此前美国联邦储备
理事会(FED/美联储)维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，未采
取非常鹰派的预期。
    
    美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通
胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。 
    
    一些投资者预计美联储可能会聚焦通胀不断改善，从而预计下次升息
可能早于当前的预期。 
    
    根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计，美联储在6月会议前升
息的可能性不超过50%。 
    
    “这肯定比预期的温和，因为没什么能被立即认为是鹰派的，或者显
示较12月有任何变化，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
    
    指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.47%，低于美
联储声明发出前的约2.49%，但高于周二尾盘的2.45%。
    
    美联储发表声明前，收益率最高升至2.52%，此前发布的数个经济数
据显示，经济增长动能增强。
    
    1月美国工厂活动加速增长，至逾两年高位，直指制造业复苏。
    
    ADP全国就业报告显示，民间雇主1月新增24.6万个工作岗位，高于12
月的15.1万个。
    
    根据路透对调查的102个经济学家的预估中值，预计将于周五发布的
非农就业报告将显示，1月雇主新增17.5万个工作岗位。
    
    收益率上升，也因投资者为更多的企业债供应做准备，此前包括微软
在内的公司发行了大量公司债，月底平衡头寸带来的对美债的需求减弱。
    
    “通常月末的第二天收益率会有所上升，因人们在等待企业债供应，
可能会打压公债，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。
    
    美国财政部周三称，未来一个季度将保持公债标售规模不变，将会进
行少量的“紧急情况标售”，一位官员称，这将测试网络受到攻击后的借
贷能力。
    
    财政部计划下周标售总计620亿美元三年期、10年期和30年期公债。
    
    -----------------------1939 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-27/32   (-01/32)     1.213
    五年期公债      99-24/32   (-03/32)     1.926
    10年期公债     95-29/32   (-06/32)     2.474
    30年期公债   　96-01/32   (-17/32)     3.079(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 
    

 (编译 刘静；审校)
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