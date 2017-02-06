美国债市：公债收益率下跌，因特朗普提振经济政策缺少细节

* 多数美债收益率触及至少13日最低
* 围绕特朗普政策的不确定性激发避险买盘
* 德债收益率下跌，带动了对美债的需求
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
特朗普承诺减少企业税和提振基建支出，但还未出台具体政策，分析师称，政策渐渐消失的风险加大。
分析师表示，对特朗普税收和支出计划的担忧升温，但却都让位于他提出的临时性移民禁令等其它事件，刺激了对避险美债的买盘。
指标10年期公债收益率触及1月24日以来最低的2.406%，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。
美国三年期公债收益率触及近三周最低的1.405%，五年期公债触及逾两周来最低的1.844%。
美国30年期公债 价格上涨逾一个大点，收益率盘中低见3.045%，仍处于近期的波动区间内。
“国会和特朗普政府在财政刺激政策上犹豫的时间越长，大家预计通过的可能性越小，” BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
Kohli称，那些认为刺激措施享受更高政策优先程度而作空美债的交易商，可能在买回或回补空头，导致价格上涨和收益率下跌。
德债收益率因欧洲政策前景不明朗而下跌，帮助刺激了对美债的需求，Americas at NatWest Markets策略负责人John Briggs称。
法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞展开竞选活动，誓言对抗全球化及带领法国退出欧元区。法国10年期公债收益率 升至1.16%，为2015年9月来最高。德国10年期公债收益率 触及两周低点0.36%。
美国财政部周二将标售240亿美元三年期公债，周三标售230亿美元10年期公债，周四标售150亿美元30年期公债。
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价格 收益率% 变动
两年期公债 99-238/256 1.161 -0.048
五年期公债 100-22/256 1.8568 -0.076
10年期公债 96-100/256 2.4169 -0.074
30年期公债 96-140/256 3.0523 -0.062(完)