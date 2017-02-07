美国债市：公债收益率跌至三周低点，因投资人担心特朗普提振经济计划泡汤

* 投资人担心特朗普提振经济成长的计划可能泡汤

* 10年期公债收益率在50日移动均线下方进一步下滑

* 强劲的三年期公债标售结果刺激买盘

路透纽约2月7日 - 美国公债收益率周二挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。

特朗普承诺减少企业税和提振基建支出，但还未出台具体政策，交易商担心，政策计划可能进一步退居次要地位，或会随着时间推移而面临更大的阻力。

周二美国参议院对特朗普提名Betsy DeVos担任教育部长的投票结果为50：50，基本上是参议院两党的分布情况，副总统彭斯不得不投票支持才令提名得以确认。

指标美国10年期公债收益率跌至2.37%，为1月18日来最低，其他年期公债收益率全面下跌至1月中来最低。10年期公债价格尾盘升7/32，收益率报2.38%。

“公债市场仍得益于对特朗普政府的疑虑，但政策面见真章拖得越久，市场就越不相信特朗普会动真格。特朗普在大选中胜出后，投资人对其政策的期望值很高。”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha称。

10年期公债收益率周一跌穿50日移动均线，周二进一步跌穿2.40%。分析师称，这令下滑压力加重，令市场在震荡开局后找到了方向。

两年期公债收益率触及1月17日来最低，尾盘价格变动不大，收益率报1.16%。

今日三年期公债标售需求稳健也扶助带动买盘，推高价格并压低收益率。今日美国财政部标售240亿美元三年期公债，得标利率为1.423%，三年期公债收益率尾盘报1.413%。(完)