美国债市：公债收益率上涨，因特朗普政府将公布税收计划带来乐观情绪

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 特朗普称，将在几周内就税收政策发布声明
* 公债收益率从周三触及的多周低位攀升
* 较长期公债领跌
路透纽约2月9日 - 美国公债收益率周四上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后，乐观情绪弥漫市场。
收益率从周三触及的多周低位跳升，此前特朗普总统在与航空公司高管会谈时称，未来几周将会就税收政策发布一项重大声明。
“我们将在未来两到三周内，就税务和发展航空基础设施方面发表重大的声明，”特朗普周四称。
交易员对美债近几日可能涨得太多的情绪也刺激了周四的进一步卖盘。周三公债收益率下跌，买家买入公债，部分是受特朗普财政支出和税务改革计划可能不会很快出台的悲观情绪影响。
“今天的推动力主要是有关税收改革计划出台的时间，这的确令市场有点意外，”U.S. Bank私人客户集团首席投资官Bill Northey称。
Northey还表示，市场原本基本上都预计特朗普政府的税改计划可能要等到今年晚些时候才出台，这导致美股等较高风险资产遭抛售，美债等低风险资产获得买盘。
美国30年期公债收益率周三跌至三周低位的2.945%，五年期公债收益率周三触及两个月低位的1.794%。
对通胀预期更敏感的较长期公债周四领跌，因投资者预计减税等财政刺激措施可能推高通胀。
指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。
30年期公债价格下跌1-2/32，收益率报3.017%，也较周三尾盘高逾5个基点。
美国财政部标售150亿美元的30年期公债未对公债收益率造成影响，分析师称，今日公债标售的需求平平，但总体还算稳固。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (- 2/32) 1.181
五年期公债 100-1/32 (- 8/32) 1.868
10年期公债 98-23/32 (-16/32) 2.397
30年期公债 97-8/32 (-1-2/32) 3.016(完)
(编译 刘静；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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