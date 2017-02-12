重温稿-美国债市：公债收益率受进口物价数据推动上涨，但本周下跌

* 消费者信心数据发布后收益率缩小涨幅

* 本周收益率下跌，今日交投清淡

路透纽约2月10日 - 美国公债收益率周五上涨，受上月稳健的进口物价数据推动，投资者今日主要根据技术数据进行操作。

美国总统特朗普和日本首相安倍晋三会谈对市场带来的影响不大。

今日成交清淡，技术性头寸调整是驱动交投的主要因素，美国消费者信心数据疲弱，促使交易员重新评估市场动能。

“不论是因为什么原因，今天很多市场都交投淡静，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas称，“今日市场很安静。”

收益率触及盘中高位，此前发布的美国上月进口物价数据好于预期，表明通胀可能正在上升。随后收益率缩小涨幅，因密歇根大学2月消费者信心指数低于预期。

进口物价数据发布后，指标10年期公债收益率升至盘中高位的2.43%。数据显示，1月进口物价上升0.4%，12月数据被上修至上升0.5%。

10年期公债价格尾盘下跌3/32，收益率报2.41%。

今日美债收益率普遍在狭窄区间内波动。分析师称，今日走势基本受技术因素驱动，收益率接近50日及200日移动均线，和重要的心理支撑和阻力位。

本周收益率可能小幅下跌，因本周稍早担心特朗普税务计划缺少细节，及欧洲即将进行的大选存在不确定性，驱动避险美债的买盘。

周三，五年期公债收益率跌至12月以来最低，较长期公债收益率触及多周低位。

特朗普周四关于将在未来几周就税务计划发布重要声明的讲话，使美债遭抛售，中止了本周稍早收益率下跌的走势。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-01/32) 1.194

五年期公债 99-30/32 (-03/32) 1.890

10年期公债 98-16/32 (-07/32) 2.422

30年期公债 99-13/32 (-13/32) 3.030(完)