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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 04:41 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因美联储叶伦主席对延迟升息发出警告

    * 叶伦主席在参议院发表鹰派证词
    * 10年期美债收益率触及逾一周最高

    路透纽约2月14日 - 美债收益率周二跳升，此前美国联邦储备理事会
(FED/美联储)主席叶伦称，等待太久升息不明智，她的讲话基调较投资者
预期的更鹰派。
    
    叶伦称，美联储可能会在接下来的某次会议上升息，但她暗示特朗普
政府的经济政策存在相当大的不确定性。
    
    叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济
的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰
退。            
    
    “当等待太久升息不明智的消息出来后，我们看见公债价格下跌，我
认为这是让大家做出反应的最大消息，”BMO Capital　Markets美国利率
策略部门主管Ian Lyngen称。
    
    指标10年期公债           价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%，
盘中升至2月3日以来最高的2.50%，收益率在此处寻获技术支撑。
    
    五年期和30年期公债收益率差              下降至109个基点，为2
月1日以来最低。
    
    叶伦发表评论前，“人们不太确定她会持鹰派立场，许多人买入中期
公债卖出长期公债，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galo
ma称。
    
    当市场认为升息可能性增加的时候，中期公债通常会跑输。
    
    根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计3月会议上升息的可能性
为18%，高于周一时的13%。
    
    6月升息的可能性从65%提高至71%。
    
    里奇蒙联储总裁拉克尔周二称，特朗普政府的新政策虽然还不确定，
但将迫使美联储采取相应的行动，美联储可能将不得不比金融市场当前预
期更快地升息。
    
    叶伦主席周三还将在众议院金融服务委员会听证。
    
    包括消费者物价、制造业和零售销售在内的经济数据也是本周市场关
注的焦点。
    
    -----------------------1948 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-25/32   (-02/32)     1.234
    五年期公债                99-19/32   (-07/32)     1.960
    10年期公债                98-02/32   (-10/32)     2.470
    30年期公债              　98-26/32   (-17/32)     3.062(完)
    
　　 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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