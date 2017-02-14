美国债市：公债收益率上涨，因美联储叶伦主席对延迟升息发出警告

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 叶伦主席在参议院发表鹰派证词 * 10年期美债收益率触及逾一周最高 路透纽约2月14日 - 美债收益率周二跳升，此前美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦称，等待太久升息不明智，她的讲话基调较投资者 预期的更鹰派。 叶伦称，美联储可能会在接下来的某次会议上升息，但她暗示特朗普 政府的经济政策存在相当大的不确定性。 叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济 的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰 退。 “当等待太久升息不明智的消息出来后，我们看见公债价格下跌，我 认为这是让大家做出反应的最大消息，”BMO Capital Markets美国利率 策略部门主管Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%， 盘中升至2月3日以来最高的2.50%，收益率在此处寻获技术支撑。 五年期和30年期公债收益率差 下降至109个基点，为2 月1日以来最低。 叶伦发表评论前，“人们不太确定她会持鹰派立场，许多人买入中期 公债卖出长期公债，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galo ma称。 当市场认为升息可能性增加的时候，中期公债通常会跑输。 根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计3月会议上升息的可能性 为18%，高于周一时的13%。 6月升息的可能性从65%提高至71%。 里奇蒙联储总裁拉克尔周二称，特朗普政府的新政策虽然还不确定， 但将迫使美联储采取相应的行动，美联储可能将不得不比金融市场当前预 期更快地升息。 叶伦主席周三还将在众议院金融服务委员会听证。 包括消费者物价、制造业和零售销售在内的经济数据也是本周市场关 注的焦点。 -----------------------1948 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-25/32 (-02/32) 1.234 五年期公债 99-19/32 (-07/32) 1.960 10年期公债 98-02/32 (-10/32) 2.470 30年期公债 98-26/32 (-17/32) 3.062(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。