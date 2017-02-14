美国债市：公债收益率上涨，因美联储叶伦主席对延迟升息发出警告

* 叶伦主席在参议院发表鹰派证词 * 10年期美债收益率触及逾一周最高 路透纽约2月14日 - 美债收益率周二跳升，此前美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦称，等待太久升息不明智，她的讲话基调较投资者 预期的更鹰派。 叶伦称，美联储可能会在接下来的某次会议上升息，但她暗示特朗普 政府的经济政策存在相当大的不确定性。 叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济 的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰 退。 “当等待太久升息不明智的消息出来后，我们看见公债价格下跌，我 认为这是让大家做出反应的最大消息，”BMO Capital Markets美国利率 策略部门主管Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%， 盘中升至2月3日以来最高的2.50%，收益率在此处寻获技术支撑。 五年期和30年期公债收益率差 下降至109个基点，为2 月1日以来最低。 叶伦发表评论前，“人们不太确定她会持鹰派立场，许多人买入中期 公债卖出长期公债，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galo ma称。 当市场认为升息可能性增加的时候，中期公债通常会跑输。 根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计3月会议上升息的可能性 为18%，高于周一时的13%。 6月升息的可能性从65%提高至71%。 里奇蒙联储总裁拉克尔周二称，特朗普政府的新政策虽然还不确定， 但将迫使美联储采取相应的行动，美联储可能将不得不比金融市场当前预 期更快地升息。 叶伦主席周三还将在众议院金融服务委员会听证。 包括消费者物价、制造业和零售销售在内的经济数据也是本周市场关 注的焦点。 -----------------------1948 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-25/32 (-02/32) 1.234 五年期公债 99-19/32 (-07/32) 1.960 10年期公债 98-02/32 (-10/32) 2.470 30年期公债 98-26/32 (-17/32) 3.062(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)