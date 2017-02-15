美国债市：公债收益率跳升，因消费者物价急升

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 Tucci称，CPI的大部分涨幅是由汽油价格跳升带来的，可能不会持续 。 数据发布前一天，美联储主席叶伦周二在向国会作证时的基调比预期 得更鹰派，这增强了美联储在未来几个月升息的预期。 “她绝对是在暗示将要升息，而且不止一次，”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch，交易员预计3月会议上升息的可能性为27 %，高于周一的13%。 高盛周三上调今年上半年美联储将升息的机率，摩根大通将下次升息 时间预期从6月提前至5月。 2月就业报告将在美联储3月政策会议前一周半发布，可能对于美联储 当月升息的决定至关重要。 “就业报告中的薪资部分将被仔细研究，以寻找美联储未来行动的可 能性，”Tucci称。 本月稍早美债价格上涨，因1月就业报告显示，薪资增长令人失望。 -----------------------1937 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-24/32 (-02/32) 1.259 五年期公债 99-12/32 (-07/32) 2.006 10年期公债 97-24/32 (-11/32) 2.508 30年期公债 98-03/32 (-23/32) 3.099(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。