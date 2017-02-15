美国债市：公债收益率跳升，因消费者物价急升

* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 Tucci称，CPI的大部分涨幅是由汽油价格跳升带来的，可能不会持续 。 数据发布前一天，美联储主席叶伦周二在向国会作证时的基调比预期 得更鹰派，这增强了美联储在未来几个月升息的预期。 “她绝对是在暗示将要升息，而且不止一次，”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch，交易员预计3月会议上升息的可能性为27 %，高于周一的13%。 高盛周三上调今年上半年美联储将升息的机率，摩根大通将下次升息 时间预期从6月提前至5月。 2月就业报告将在美联储3月政策会议前一周半发布，可能对于美联储 当月升息的决定至关重要。 “就业报告中的薪资部分将被仔细研究，以寻找美联储未来行动的可 能性，”Tucci称。 本月稍早美债价格上涨，因1月就业报告显示，薪资增长令人失望。 -----------------------1937 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-24/32 (-02/32) 1.259 五年期公债 99-12/32 (-07/32) 2.006 10年期公债 97-24/32 (-11/32) 2.508 30年期公债 98-03/32 (-23/32) 3.099(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)