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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 04:56 BJT

美国债市：公债收益率跳升，因消费者物价急升

    * 消费者物价录得四年来最大增幅
    * 美联储3月升息机率升高
    * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前

    路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布
的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美
联储)更加接近升息的预期。
    
    劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C
PI升幅为2013年2月以来最大。
    
     “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁
Mary Ann Hurley称。
    
    商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一
系列商品。
    
    指标10年期公债           价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%，
稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。
    
    “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头
寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。
    
    Tucci称，CPI的大部分涨幅是由汽油价格跳升带来的，可能不会持续
。
    
    数据发布前一天，美联储主席叶伦周二在向国会作证时的基调比预期
得更鹰派，这增强了美联储在未来几个月升息的预期。
    
    “她绝对是在暗示将要升息，而且不止一次，”Hurley称。
    
    根据CME Group的FedWatch，交易员预计3月会议上升息的可能性为27
%，高于周一的13%。
    
    高盛周三上调今年上半年美联储将升息的机率，摩根大通将下次升息
时间预期从6月提前至5月。
    
    2月就业报告将在美联储3月政策会议前一周半发布，可能对于美联储
当月升息的决定至关重要。
    
    “就业报告中的薪资部分将被仔细研究，以寻找美联储未来行动的可
能性，”Tucci称。
    
    本月稍早美债价格上涨，因1月就业报告显示，薪资增长令人失望。
    
    -----------------------1937 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-24/32   (-02/32)     1.259
    五年期公债                99-12/32   (-07/32)     2.006
    10年期公债                97-24/32   (-11/32)     2.508
    30年期公债              　98-03/32   (-23/32)     3.099(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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