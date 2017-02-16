重发-美国债市：公债价格上涨，因股市下滑及纽约联储总裁讲话偏鸽派

(重发以修正原文提取链接) * 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走软带动了对避险公 债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Mic hael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济 提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上加息的机率为18%， 低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周三尾盘报2.50%。 在叶伦周二国会作证的基调较预期更偏鹰派，显示可能在未来几个月内进一步加息后， 公债收益率跳升。 美国周三公布的消费者物价和零售销售数据跳升，也令上述预期升温，而周四出炉的费 城制造业指数也跳升至33年高位。 “这两天在高涨的通胀和零售销售数据及叶伦讲话组合拳作用下，市场已经消化了美联 储更加激进的因素。”Cloherty称。 不过近期公债收益率回升也帮助吸引买家周四回场。 “看来10年期公债收益率在2.50%区域有潜在买需，”法国农业信贷美国公债交易部门 主管Dan Mulholland称。 尽管投资人为今年可能升息三次作准备，但美国公债仍守在近期交投区间内，自年初以 来，10年期公债收益率在2.31-2.52%之间交投。 “市场韧性十足，”Mulholland表示。 周四美国财政部标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，需求温和，得标利率为0.92 3%。 -----------------------1945 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+03/32) 1.206 五年期公债 99-23/32 (+10/32) 1.935 10年期公债 98-10/32 (+17/32) 2.443 30年期公债 99-06/32 (+31/32) 3.042(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)