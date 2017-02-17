美国债市：价格上涨，因股市下跌和法国大选忧虑

* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席 叶伦周二在国会做证词陈述时的鹰派基调，使得交易员为最早3月升息的 可能性做准备。 消费者物价指数和零售销售数据强劲，进一步提振了市场的风险意愿 。 但周四买家返回市场，受到高收益率的吸引，同时也因为市场认为， 美联储仍无法安心地在3月升息。 根据CME Group的FedWatch工具，交易员现在预计3月会议上升息的可 能性为18%，低于周三时的31%。 美联储将于下周三发布1月会议的会议记录，市场将从中寻找何时可 能进行下次升息的新线索。 美国债市下周一适逢总统日假期休市。 -----------------------1934 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (+01/32) 1.198 五年期公债 99-27/32 (+04/32) 1.912 10年期公债 98-15/32 (+08/32) 2.424 30年期公债 99-16/32 (+17/32) 3.026(完) (编译 刘静；审校 母红)