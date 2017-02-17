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债券 | 2017年 2月 18日 星期六 04:38 BJT

美国债市：价格上涨，因股市下跌和法国大选忧虑

    * 美国公债跟随德债和英债一道反弹
    * 股市下跌增加了对公债的需求
    * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录

    路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担
忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债
的需求。
    
    有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行
磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意
愿。
    
    英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示，
1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。
    
    “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一
些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负
责人Gary Pollack称。
    
    指标10年期美债           价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低
于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。
    
    本周中段美债收益率急升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席
叶伦周二在国会做证词陈述时的鹰派基调，使得交易员为最早3月升息的
可能性做准备。
    
    消费者物价指数和零售销售数据强劲，进一步提振了市场的风险意愿
。
    
    但周四买家返回市场，受到高收益率的吸引，同时也因为市场认为，
美联储仍无法安心地在3月升息。
        
    根据CME Group的FedWatch工具，交易员现在预计3月会议上升息的可
能性为18%，低于周三时的31%。

    美联储将于下周三发布1月会议的会议记录，市场将从中寻找何时可
能进行下次升息的新线索。
    
    美国债市下周一适逢总统日假期休市。
    
     -----------------------1934 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-28/32   (+01/32)     1.198
    五年期公债                99-27/32   (+04/32)     1.912
    10年期公债                98-15/32   (+08/32)     2.424
    30年期公债              　99-16/32   (+17/32)     3.026(完) (编译 刘静；审校 母红)
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