美国债市：公债收益率因风险意愿增强而微升，市场等待美联储会议记录

* 美联储哈克称支持3月升息

* 美国两年期公债标售获强劲需求

路透纽约2月21日 - 美国公债收益率周二微升，维持区间交易，受助于随着股市和商品价格上扬，市场风险意愿普遍改善。

“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”

指标10年期公债和两年期公债收益率上涨，此前连续两日下跌。

投资者在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于周三发布的上次会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。美联储主席叶伦上周称，每次政策会议都会考虑升息，表明美联储下个月升息是有可能的。

费城联储总裁哈克周二对叶伦的讲话做出了呼应，他称，只要通胀、产出和其它数据继续表明美国经济在增长，他支持在3月中的政策会议上升息。

“我们感觉美联储希望提供较2月政策声明清楚一些的指引，”Macquarie Group全球利率和汇率策略师Thierry Albert Wizman表示。

“如果美联储在3月或5月加息，他们肯定不希望因令市场措手不及而受非议。”

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货市场消化的3月升息可能性为约22%。

美国财政部标售了260亿美元两年期公债，整体需求强劲，得标利率为1.230%，在竞标截止时的预期收益率为1.235%。

有733亿美元资金参与了竞标，投标倍数为2.82，好于上月的2.68和2.69的均值。间接投标得标率为49.8%，略高于上月的48.8%以及42%的均值。

尾盘，美国10年期公债价格尾盘下跌1/32，收益率报2.427%，高于上周五的2.425%。

美国30年期公债价格尾盘下跌4/32，收益率报3.038%，高于上周五的3.031%。