美国债市：公债收益率下滑，因美联储会议记录基调不确定

* 会议记录显示，美联储将“很快”升息

* 分析师认为美联储会议记录偏鸽派

* 美国五年期公债标售需求疲弱

路透纽约2月22日 - 美国较长期公债收益率周三下跌，交易震荡，此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录基调谨慎，下月升息的预期降温。

根据周三发布的会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

U.S. Bank Wealth Management地区投资主管Jeff Kravetz称，会议记录相当鸽派，措辞谨慎。

美联储官员担心特朗普新政府的经济政策缺乏细节，会令货币政策前景蒙阴。

根据CME Group的FedWatch，会议记录发布后，联邦基金利率期货市场的走势暗示，3月升息的可能性约为18%，从周二的22%回落。

美联储主席叶伦上周表示，每次货币政策会议上都会考虑是否加息，这令市场揣测下次升息可能在3月。

“我们仍认为美联储会在6月升息，”Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth称。

“况且，(会议记录)称‘许多与会委员’可能倾向于较早升息，这里与会委员指的是美联储所说的所有官员，但公开市场委员会(FOMC)真正有投票权的委员则略微更加谨慎。”

美国10年期公债价格尾盘升2/32，收益率报2.421%，周二尾盘为2.427%，盘中收益率跌至2月9日以来最低的2.391%。

美国30年期公债收益率基本持平，报3.040%，稍早下跌至两周低位的2.999%。

美国两年期公债价格也持平，收益率报1.224%，周二尾盘报1.23%。

美国财政部标售了340亿美元五年期公债，需求疲弱，得标利率为1.937%，高于投标截止时的市场预期收益率1.930%。

779亿美元资金参与了竞标，标投倍数为2.29，上月为2.38，平均为2.44。间接投标得标率仅为58.2%，也低于上月的63.3%和平均水平62.2%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-206/256 1.2241 -0.006

五年期公债 99-210/256 1.9132 -0.004

10年期公债 98-124/256 2.4219 -0.007