美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势

* 欧洲政治不确定性打压美债收益率

* 美国1月新屋销售增幅不及预期

* 美国2月消费者信心下降

路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。

周五美国10年期公债收益率跌约6个基点，为三周最大单日跌幅。美国30年期公债收益率也跌至两周最低，两年期、五年期和七年期公债收益率齐步走软。

在欧洲，德国两年期公债收益率创新低，法国10年期公债收益率触及一个月最低的0.94%，因债市获避险买盘。

“我们对本周的升势仍不愿过于确信，因全球事件令利率下滑。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“仅仅三周前，欧盟和美国的利率还是各走各路，它们可能再度分道扬镳。”

欧债交易商关注的主要政治风险是法国及其即将举行的大选。投资人担心极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)若在今年的大选中获胜，会带领法国脱离欧元区。不过目前的民调显示，勒庞可能会输给中间派的马卡龙或右翼候选人菲永，但鲜有投资人认为勒庞毫无胜算。

除法国外，今年荷兰、德国也将举行大选，意大利也有可能。

美国公布的数据乏善可陈，也压制公债收益率，1月新屋销售增幅不及预期，2月消费者信心下滑。

根据CME的FedWatch，整体而言，市场仍预计下次升息在6月，几率为65%。

下周市场焦点主要集中在美国总统特朗普周二发布的国情咨文。

“如果没有可靠的政策声明和税改的立法时间表，我们相信市场将会感到失望，收益率会进一步下滑。”道明证券在最新的研究报告中指出。

午后，10年期美国公债价格上涨18/32，收益率报2.322%，周四尾盘报2.388%，盘中低见2.313%，为1月17日来最低水准。

30年期美国公债价格大涨逾一大点，收益率从周四的3.023%降至2.958%，盘中触及两周低点2.955%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-246/256 1.1448 -0.047

五年期公债 100-88/256 1.8028 -0.074

10年期公债 99-112/256 2.3135 -0.075