重温稿-美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
* 欧洲政治不确定性打压美债收益率 * 美国1月新屋销售增幅不及预期 * 美国2月消费者信心下降 路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定 性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。 周五美国10年期公债收益率跌约6个基点，为三周最大单日跌幅。美国30年期公债收益 率也跌至两周最低，两年期、五年期和七年期公债收益率齐步走软。 在欧洲，德国两年期公债收益率 创新低，法国10年期公债收益率FR10YT =TWEB触及一个月最低的0.94%，因债市获避险买盘。 “我们对本周的升势仍不愿过于确信，因全球事件令利率下滑。”FTN Financial利率 策略师Jim Vogel表示。 “仅仅三周前，欧盟和美国的利率还是各走各路，它们可能再度分道扬镳。” 欧债交易商关注的主要政治风险是法国及其即将举行的大选。投资人担心极右翼民族阵 线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)若在今年的大选中获胜，会带领法国脱离欧元区。不过 目前的民调显示，勒庞可能会输给中间派的马卡龙或右翼候选人菲永，但鲜有投资人认为勒 庞毫无胜算。 除法国外，今年荷兰、德国也将举行大选，意大利也有可能。 美国公布的数据乏善可陈，也压制公债收益率，1月新屋销售增幅不及预期，2月消费者 信心下滑。 根据CME的FedWatch，整体而言，市场仍预计下次升息在6月，机率为65%。 下周市场焦点主要集中在美国总统特朗普周二发布的国情咨文。 “如果没有可靠的政策声明和税改的立法时间表，我们相信市场将会感到失望，收益率 会进一步下滑。”道明证券在最新的研究报告中指出。 午后，10年期美国公债 价格上涨18/32，收益率报2.322%，周四尾盘报2.38 8%，盘中低见2.313%，为1月17日来最低水准。 30年期美国公债 价格大涨逾一大点，收益率从周四的3.023%降至2.958%， 盘中触及两周低点2.955%。 -----------------------2011 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-246/256 1.1448 -0.047 五年期公债 100-88/256 1.8028 -0.074 10年期公债 99-112/256 2.3135 -0.075 30年期公债 100-240/256 2.9526 -0.070(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。