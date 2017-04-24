美国债市：公债价格下挫，法国大选第一轮投票结果缓和欧洲忧虑

* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法国大选首轮结果出炉后，10年期美债收益 率一度升至2.325%的两周高位。 上周10年期美债收益率曾跌至2.165%，为11月10日来最低，该公债收 益率勉力守在2.19%附近的技术阻力位之上。 30年期美债US30-YT=RR价格跌23/32，收益率报2.930%，高于上周 五尾盘的2.894%，稍早触及2.964%的两周高位。 短债方面，两年期公债 收益率也从上周五尾盘的1.184%升 至1.233%。 本周投资人还将关注公债供应，财政部将标售共计880亿美元的两年 期、五年期和七年期公债。 投资人也在等待特朗普拟于周三宣布税改计划。上周特朗普承诺会就 全面改革税法作“重大声明”，这是他竞选时的主要承诺之一。一政府官 员周末表示，声明将包括税改“整体原则和优先事项”。 “特朗普政府税改工作较原本设想的提前，特别是在医改受挫后，可 能带动了股市上涨，美债略显守势。”Action Economics的Rupert称。 “但另一方面，投资人喜欢10年期和30年期公债收益率，所以可能不 会过分抛售。” -----------------------1921 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-8/256 1.2334 0.049 三年期公债 100-46/256 1.438 0.043 五年期公债 100-84/256 1.8051 0.045 七年期公债 100-68/256 2.0835 0.036 10年期公债 99-196/256 2.2766 0.041 30年期公债 101-92/256 2.9312 0.037(完) (编译 李军; 审校 刘静)