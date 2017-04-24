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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 04:24 BJT

美国债市：公债价格下挫，法国大选第一轮投票结果缓和欧洲忧虑

    * 美国公债收益率触及两周高位
    * 公债价格午后缩减部分跌幅

    路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候
选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。
    
    这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整
体升至两周高位。
    
    不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来
自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。
    
    另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降
低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现
类似风险。
    
    周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。
    
    “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国
大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理
Kim Rupert表示。
    
    尾盘，美国10年期公债           价格跌11/32，收益率报2.276%，
上周五尾盘报2.236%。稍早在法国大选首轮结果出炉后，10年期美债收益
率一度升至2.325%的两周高位。
    
    上周10年期美债收益率曾跌至2.165%，为11月10日来最低，该公债收
益率勉力守在2.19%附近的技术阻力位之上。
    
    30年期美债US30-YT=RR价格跌23/32，收益率报2.930%，高于上周
五尾盘的2.894%，稍早触及2.964%的两周高位。
    
    短债方面，两年期公债          收益率也从上周五尾盘的1.184%升
至1.233%。
    
    本周投资人还将关注公债供应，财政部将标售共计880亿美元的两年
期、五年期和七年期公债。
    
    投资人也在等待特朗普拟于周三宣布税改计划。上周特朗普承诺会就
全面改革税法作“重大声明”，这是他竞选时的主要承诺之一。一政府官
员周末表示，声明将包括税改“整体原则和优先事项”。
    
    “特朗普政府税改工作较原本设想的提前，特别是在医改受挫后，可
能带动了股市上涨，美债略显守势。”Action Economics的Rupert称。
    
    “但另一方面，投资人喜欢10年期和30年期公债收益率，所以可能不
会过分抛售。”
    
     -----------------------1921 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                100-8/256    1.2334    0.049
    三年期公债                100-46/256    1.438    0.043
    五年期公债                100-84/256    1.8051    0.045
    七年期公债                100-68/256    2.0835    0.036
    10年期公债                99-196/256    2.2766    0.041
    30年期公债                101-92/256    2.9312    0.037(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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