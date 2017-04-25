美国债市：收益率上涨，因税改和预算预期

* 特朗普暗示在预算方面做出妥协 * 美国两年期公债标售获强劲需求 * 股市上涨减少对债市的需求 路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投 资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度 。 除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益 率也上涨。 上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大” 税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。 特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。 分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全 球也没有竞争力，因此急需改革。 投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示 他可能会对预算做出妥协后。 如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到 评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。 指标10年期美债 价格尾盘跌18/32，收益率报2.339%，高 于周一尾盘的2.27%，收益率盘中触及两周高位2.343%。 美国10年期公债收益率上周二触及五个月低位的2.17%，因对法国大 选的忧虑升温。目前预计中间派候选人马克龙将在5月7日的法国总统大选 最终投票中战胜极右翼候选人勒庞。 财政部数据显示，美国两年期公债标售获得强劲需求，间接投标的得 标比例为近八年最高。 美国30年期US30-YT=RR公债价格下跌逾一个大点，收益率报2.991% ，高于周一的2.926%。 短债方面，两年期美债 收益率升至1.274%，周一为1.233% 。 -----------------------1958 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-244/256 1.2746 0.042 三年期公债 100-14/256 1.4811 0.046 五年期公债 100-20/256 1.8582 0.056 七年期公债 99-224/256 2.1444 0.063 10年期公债 99-56/256 2.3394 0.066 30年期公债 100-36/256 2.9927 0.067(完) (编译 刘静；审校 母红)