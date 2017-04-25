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债券 | 2017年 4月 26日 星期三 05:01 BJT

美国债市：收益率上涨，因税改和预算预期

    * 特朗普暗示在预算方面做出妥协
    * 美国两年期公债标售获强劲需求
    * 股市上涨减少对债市的需求

    路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投
资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度
。
    
    除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益
率也上涨。
    
    上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大”
税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。
    
    特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。
分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全
球也没有竞争力，因此急需改革。
    
    投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示
他可能会对预算做出妥协后。
    
    如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到
评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。
    
    指标10年期美债           价格尾盘跌18/32，收益率报2.339%，高
于周一尾盘的2.27%，收益率盘中触及两周高位2.343%。
    
    美国10年期公债收益率上周二触及五个月低位的2.17%，因对法国大
选的忧虑升温。目前预计中间派候选人马克龙将在5月7日的法国总统大选
最终投票中战胜极右翼候选人勒庞。
    
    财政部数据显示，美国两年期公债标售获得强劲需求，间接投标的得
标比例为近八年最高。

    美国30年期US30-YT=RR公债价格下跌逾一个大点，收益率报2.991%
，高于周一的2.926%。
    
    短债方面，两年期美债          收益率升至1.274%，周一为1.233%
。
    
    -----------------------1958 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-244/256    1.2746    0.042
    三年期公债                100-14/256    1.4811    0.046
    五年期公债                100-20/256    1.8582    0.056
    七年期公债                99-224/256    2.1444    0.063
    10年期公债                99-56/256    2.3394    0.066
    30年期公债                100-36/256    2.9927    0.067(完) (编译 刘静；审校 母红)
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