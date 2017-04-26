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债券 | 2017年 4月 27日 星期四 05:16 BJT

美国债市：价格微升，因特朗普税改方案没有惊喜

    * 美国政府提议下调企业税
    * 美国五年期公债标售需求疲弱

    路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的
走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。
    
    一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大
纲缺乏惊喜。
    
    周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率，
他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。
    
    但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国
会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。
    
    “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热
烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首
席市场策略师Michael O'Rourke称。
    
    “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终
的法案与计划将会有天壤之别。”
    
    美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投
标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.37和均值2.43。
        
    得标利率为1.875%，高于标售前二级市场收益率。
    
    间接投标得标比率为57.3%，低于上月的68.9%和均值62.7%。
    
    尾盘，指标10年期美债           价格升4/32，收益率报2.312%，
低于周二尾盘的2.329%。稍早触及两周高位的2.35%。
    
     30年期美债           价格升5/32，收益率报2.971%，周二尾盘为
2.979%。
    
    标售后，美国五年期公债          收益率报1.834%，低于周二尾盘
的1.85%。
    
    -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-242/256    1.2777    -0.008
    三年期公债                100-28/256    1.4621    -0.014
    五年期公债                100-48/256    1.8349    -0.015
    七年期公债                100-12/256    2.1176    -0.014
    10年期公债                99-116/256    2.3125    -0.016
    30年期公债                100-140/256    2.9721    -0.007(完
) (编译 刘静；审校 母红)
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