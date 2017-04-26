美国债市：价格微升，因特朗普税改方案没有惊喜

* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.37和均值2.43。 得标利率为1.875%，高于标售前二级市场收益率。 间接投标得标比率为57.3%，低于上月的68.9%和均值62.7%。 尾盘，指标10年期美债 价格升4/32，收益率报2.312%， 低于周二尾盘的2.329%。稍早触及两周高位的2.35%。 30年期美债 价格升5/32，收益率报2.971%，周二尾盘为 2.979%。 标售后，美国五年期公债 收益率报1.834%，低于周二尾盘 的1.85%。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-242/256 1.2777 -0.008 三年期公债 100-28/256 1.4621 -0.014 五年期公债 100-48/256 1.8349 -0.015 七年期公债 100-12/256 2.1176 -0.014 10年期公债 99-116/256 2.3125 -0.016 30年期公债 100-140/256 2.9721 -0.007(完 ) (编译 刘静；审校 母红)