美国债市：公债价格上涨，因美国和全球的不确定性带动

* 美国七年期公债标售获得强劲需求 * 月底买盘扶助提振美债 * 俄罗斯称朝鲜危机已经恶化 路透纽约4月27日 - 美国公债价格周四上涨，因投资人对美国总统特 朗普没有给人留下深刻印象的税改计划有疑虑，且朝鲜和叙利亚地缘政治 紧张局势持续，刺激了避险需求。 美国周四标售的七年期公债获得强劲需求，且机构投资人为体现投资 组合指标预期的改变而进行的月底买盘也对公债有提振作用。 但债市担心的重点是特朗普总统税改方案可能再遭滑铁卢。 特朗普周三公布了仅一页纸的大幅度减税计划，其中许多是针对企业 的，国会两党多年来指望的税改计划相比而言要全面的多。如果特朗普税 改方案得以实施，会令美国联邦财赤猛增。 “特朗普提议大规模减税，但没有暗示如何增加收入。”BNY Mellon 高级固定收益策略师Marvin Loh称。 “而且，税改就税改，但整的好像是为了世界和平，你该如何是好？ ” 纽约尾盘，指标10年期公债 价格升4/32，收益率报2.294 %，低于周三尾盘的2.311%。 美国30年期长债 升4/32，收益率由2.97%降至2.962%。 短债方面，两年期公债收益率 由周三尾盘的1.278%降至1. 257%。 美国今日标售七年期公债需求意外强劲，主要来自海外央行的间接投 标得标率为历来最高，这也支撑美债。间接投标得标率达到81.7%，远高 于3月的71.1%和65.4%的均值。 标售得标利率远低于标售前二级市场水准，投标倍数达到2.73，高于 上月的2.56和均值2.53。 “标售统计数据异常强劲，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。 “美国政府就快停摆的威胁扶助带动投资人不惜代价抢购七年期公债 ，且为中期债带来了强劲的动能。”他还指出。 标售后，七年期公债 价格升4/32，收益率由周三的2.115% 降至2.095%。 周五，投资人将等待美国国内生产总值(GDP)第一季初值，路透访查 的分析师预计为成长1.2%。 -----------------------1920 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-252/256 1.2579 -0.020 三年期公债 100-48/256 1.4351 -0.024 五年期公债 100-72/256 1.8159 -0.025 七年期公债 100-48/256 2.0957 -0.019 10年期公债 99-160/256 2.2928 -0.018 30年期公债 100-196/256 2.961 -0.009(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)