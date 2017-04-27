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债券 | 2017年 4月 28日 星期五 04:27 BJT

美国债市：公债价格上涨，因美国和全球的不确定性带动

    * 美国七年期公债标售获得强劲需求
    * 月底买盘扶助提振美债
    * 俄罗斯称朝鲜危机已经恶化

    路透纽约4月27日 - 美国公债价格周四上涨，因投资人对美国总统特
朗普没有给人留下深刻印象的税改计划有疑虑，且朝鲜和叙利亚地缘政治
紧张局势持续，刺激了避险需求。
    
    美国周四标售的七年期公债获得强劲需求，且机构投资人为体现投资
组合指标预期的改变而进行的月底买盘也对公债有提振作用。
    
    但债市担心的重点是特朗普总统税改方案可能再遭滑铁卢。
    
    特朗普周三公布了仅一页纸的大幅度减税计划，其中许多是针对企业
的，国会两党多年来指望的税改计划相比而言要全面的多。如果特朗普税
改方案得以实施，会令美国联邦财赤猛增。
    
    “特朗普提议大规模减税，但没有暗示如何增加收入。”BNY Mellon
高级固定收益策略师Marvin Loh称。
    
    “而且，税改就税改，但整的好像是为了世界和平，你该如何是好？
”
    
    纽约尾盘，指标10年期公债           价格升4/32，收益率报2.294
%，低于周三尾盘的2.311%。
    
    美国30年期长债           升4/32，收益率由2.97%降至2.962%。
    
    短债方面，两年期公债收益率          由周三尾盘的1.278%降至1.
257%。
    
    美国今日标售七年期公债需求意外强劲，主要来自海外央行的间接投
标得标率为历来最高，这也支撑美债。间接投标得标率达到81.7%，远高
于3月的71.1%和65.4%的均值。
        
    标售得标利率远低于标售前二级市场水准，投标倍数达到2.73，高于
上月的2.56和均值2.53。
    
    “标售统计数据异常强劲，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron
 Kohli表示。
    
    “美国政府就快停摆的威胁扶助带动投资人不惜代价抢购七年期公债
，且为中期债带来了强劲的动能。”他还指出。
    
    标售后，七年期公债          价格升4/32，收益率由周三的2.115%
降至2.095%。
    
    周五，投资人将等待美国国内生产总值(GDP)第一季初值，路透访查
的分析师预计为成长1.2%。
    
    -----------------------1920 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-252/256    1.2579    -0.020
    三年期公债                100-48/256    1.4351    -0.024
    五年期公债                100-72/256    1.8159    -0.025
    七年期公债                100-48/256    2.0957    -0.019
    10年期公债                99-160/256    2.2928    -0.018
    30年期公债                100-196/256    2.961    -0.009(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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