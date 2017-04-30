重温稿-美国债市：公债价格上涨，尾盘月底买盘带动公债扭转GDP数据公布后的跌势

* 美国首季GDP数据不及预期

* 美国核心PCE通胀为2%

* 美国首季劳工成本增加

* GDP数据公布后，美联储6月加息的可能性上升

路透纽约4月28日 - 美国公债价格周五收高，收盘前出现月底买盘，扭转首季美国首季国内生产总值(GDP)数据公布后出现的跌势。数据显示，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。

法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，预期中的基金月底调整投资组合，以看齐指标支撑了长期美债。

午后市场走势令公债收益率回吐了稍早升幅。美国今日公布的首季国内生产总值(GDP)报告有好有坏，数据显示美国首季经济成长速度为三年来最慢，但报告中的细节预示前景则较为乐观。

美国首季GDP成长年率为0.7%，为2014年首季来最弱。首季美国就业成长增加0.8%，高于市场预期，显示薪资增长加快。

报告中其他利多因素还包括，首季核心通胀指标－个人消费支出(PCE)物价指数升2%，去年第四季为1.3%。整体PCE平减指数也上涨2.4%。这些数据显示，通胀上升，这应能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持在今年至少再升息两次的轨道上。

GDP数据公布后，利率期货走势暗示，美联储在6月加息的可能性为71%，高于报告公布前的约68%。

“我们仍预计今年美联储再加息两次，明年升息两次。”MUFG Securities利率策略部门董事John Herrmann表示。

尾盘，指标10年期公债价格升3/32，收益率报2.285%，低于周四尾盘的2.296%。GDP数据公布后，该收益率稍早触及日高2.338%。

美国30年期长债升6/32，收益率由2.965%降至2.954%。

短债方面，两年期公债收益率由周四尾盘的1.258%升至1.269%。

下周美联储将举行货币政策会议，投资人普遍预计美联储将维持利率不变，将关注会后声明及对之后会议的信号。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-246/256 1.2699 0.012

三年期公债 100-40/256 1.4457 0.008

五年期公债 100-74/256 1.8142 -0.007

七年期公债 99-96/256 2.0965 -0.010

10年期公债 99-184/256 2.282 -0.014