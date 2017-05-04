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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 03:41 BJT

美国债市：公债收益率上升，因就业数据强化了6月升息预期

    * 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升
    * 预计美联储6月升息的可能性上升
    * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期

    路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市
场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期，
投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。
    
    上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。
    
    其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会
扶助提振通胀升至美联储2%目标。
    
    “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰
业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。
    
    指标10年期美债           下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日
以来最高，周三尾盘为2.31%。
    
    美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和
党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法
胜利。
    
    医保法案获众议院批准，增强了投资者对特朗普政府能够令旨在提振
经济增长的财政刺激措施获得通过的信心。
    
    周三，美联储淡化了第一季经济增长数据疲弱的影响，称仅是临时现
象，同时强调通胀稳固和劳动力市场强劲，此后6月升息预期增强。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，期货市场交易员预计，6月升息的可
能性为79%，高于美联储发表声明前的71%。
    
    下一个重大经济数据为周五公布的4月非农就业报告。根据路透调查
的101位经济学家的预估中值，预计雇主上月新增18.5万个岗位。
    
    周五，包括主席叶伦和副主席费舍尔在内的数位美联储官员将发表讲
话。
    
    投资者也在为财政部下周标售620美元公债做准备，包括240亿美元的
三年期，230亿美元的10年期，和150亿美元的30年期公债。
    
    -----------------------1831 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-28/32   (-01/32)     1.310
    五年期公债                99-31/32   (-06/32)     1.885
    10年期公债                99-03/32   (-13/32)     2.356
    30年期公债                100        (-28/32)     3.000(完) (编译 刘静；审校 母红)
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