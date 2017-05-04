美国债市：公债收益率上升，因就业数据强化了6月升息预期

* 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升 * 预计美联储6月升息的可能性上升 * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。 其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会 扶助提振通胀升至美联储2%目标。 “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰 业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。 指标10年期美债 下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日 以来最高，周三尾盘为2.31%。 美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和 党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法 胜利。 医保法案获众议院批准，增强了投资者对特朗普政府能够令旨在提振 经济增长的财政刺激措施获得通过的信心。 周三，美联储淡化了第一季经济增长数据疲弱的影响，称仅是临时现 象，同时强调通胀稳固和劳动力市场强劲，此后6月升息预期增强。 根据CME Group的FedWatch工具，期货市场交易员预计，6月升息的可 能性为79%，高于美联储发表声明前的71%。 下一个重大经济数据为周五公布的4月非农就业报告。根据路透调查 的101位经济学家的预估中值，预计雇主上月新增18.5万个岗位。 周五，包括主席叶伦和副主席费舍尔在内的数位美联储官员将发表讲 话。 投资者也在为财政部下周标售620美元公债做准备，包括240亿美元的 三年期，230亿美元的10年期，和150亿美元的30年期公债。 -----------------------1831 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (-01/32) 1.310 五年期公债 99-31/32 (-06/32) 1.885 10年期公债 99-03/32 (-13/32) 2.356 30年期公债 100 (-28/32) 3.000(完) (编译 刘静；审校 母红)