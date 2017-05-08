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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 03:27 BJT

美国债市：公债收益率上涨，财政部本周将发售620亿美元公债

    * 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债
    * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力
    * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大
    * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息

    路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及
四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债，
且周日中间派候选人赢得法国总统大选。
    
    马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克
指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商
原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。
    
    分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美
国的国内数据和季度再融资需求。
    
    “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业
银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。
    
    分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指
数和零售销售数据。
    
    美国财政部周二将开始季度再融资激活，发售240亿美元三年期公债
，并将向投资人赎回497亿美元到期债券。
    
    周三财政部将发售230亿美元10年期公债，周四将发售150亿美元30年
期公债。
    
    指标10年期美债           收益率升2个基点，报2.374%，周一稍早
触及4月10日来最高的2.390%。
    
    30年期公债           收益率升2个基点，报3.011%，两年期公债收
益率          升1个基点，报1.330%。
    
    分析师称，本周公债供应的需求部分要看投资人对美国联邦储备理事
会(FED/美联储)未来升息的预期。
    
    根据CME Group的FedWatch，利率期货市场交易商预计，6月升息的可
能性为83%，上周五尾盘为79%。
    
    周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德表示，强劲的债券需求和迟滞的
劳动力增长会限制可预见未来的利率，会令美联储维持利率在目前水准。
    
    另外，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，随之经济已经达到美联储就业
目标，且通胀接近2%目标，美联储需要进一步加息。
        
    -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-216/256   1.3303    0.012
    三年期公债                99-238/256   1.5245    0.016    
    五年期公债                99-226/256   1.8998    0.017
    七年期公债                98-208/256   2.1844    0.019
    10年期公债                98-236/256   2.3741    0.022
    30年期公债                99-204/256   3.0102    0.021(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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