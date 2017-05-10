美国债市：公债收益率持平，因标售需求疲弱抵消FBI局长被撤职影响

* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。” 波士顿联储总裁罗森格伦周三表示，美联储今年应再加息三次，并开 始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易商预计6月13-1 4日美联储政策会议上将隔夜利率上调25个基点至1.00-1.25%区间的可能 性为83%，周二尾盘为88%。 周三稍早，美国劳工部公布，4月美国进口物价增长0.5%，高于预估 ，且为连续第五个月增长。 较高收益的公司债发债带来的竞争也令美债收益率承压，根据汤森路 透旗下IFR，本周迄今共有超过230亿美元的投资级别公司债进场。 指标10年期美债收益率 触及2.416%，追平周二触及的五 周高位，尾盘报2.407%，当日变动不大。 30年期美债收益率 跌1个基点，报3.031%，低于周二触及 的3月31日以来最高的水准3.047%。 -----------------------1812 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 1.3548 0.000 三年期公债 99-206/256 1.5669 -0.003 五年期公债 99-184/256 1.9346 0.000 七年期公债 98-152/256 2.2188 0.000 10年期公债 98-160/256 2.4087 0.002 30年期公债 99-80/256 3.0351 -0.004(完) (编译 李军; 审校 刘静)