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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 03:16 BJT

美国债市：公债收益率持平，因标售需求疲弱抵消FBI局长被撤职影响

    * FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程
    * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱
    * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位
    * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次

    路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标
售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的
政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。
    
    周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔
夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调
查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。
    
    在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后，
公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高
位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。
    
    U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示
，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
    
    波士顿联储总裁罗森格伦周三表示，美联储今年应再加息三次，并开
始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
    
    根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易商预计6月13-1
4日美联储政策会议上将隔夜利率上调25个基点至1.00-1.25%区间的可能
性为83%，周二尾盘为88%。
    
    周三稍早，美国劳工部公布，4月美国进口物价增长0.5%，高于预估
，且为连续第五个月增长。
    
    较高收益的公司债发债带来的竞争也令美债收益率承压，根据汤森路
透旗下IFR，本周迄今共有超过230亿美元的投资级别公司债进场。     
    
    指标10年期美债收益率           触及2.416%，追平周二触及的五
周高位，尾盘报2.407%，当日变动不大。
    
    30年期美债收益率           跌1个基点，报3.031%，低于周二触及
的3月31日以来最高的水准3.047%。
    
    -----------------------1812 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-204/256   1.3548    0.000
    三年期公债                99-206/256   1.5669    -0.003
    五年期公债                99-184/256   1.9346    0.000
    七年期公债                98-152/256   2.2188    0.000
    10年期公债                98-160/256   2.4087    0.002
    30年期公债                99-80/256    3.0351    -0.004(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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