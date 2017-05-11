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债券 | 2017年 5月 12日 星期五 03:56 BJT

美国债市：公债收益率持稳，因股市下滑抵消PPI数据和标售需求疲弱影响

    * 30年期公债标售结果乏善可陈，美国5月再融资需求疲弱
    * CPI和零售销售数据公布前，投资人转趋防守
    * 美国公债收益率触及至少3月底来最高
    * 美国生产者物价指数创五年最大同比升幅

    路透纽约5月11日 - 美国公债收益率周四连续第二日变动不大，因美
股下滑抵消了生产者物价跳升和30年期公债标售需求疲弱的影响。美债收
益率盘中触及3月来最高水准。
    
    美股下滑扭转了公债收益率稍早升势。4月生产者物价指数(PPI)强劲
上涨的消息带动公债收益率走强，该数据巩固了美国通胀逼近美国联邦储
备理事会(FED/美联储)2%目标以及可能在6月加息的观点。
    
    “股市疲弱限制了美债收益率的升势，”道明证券利率策略师Gennad
iy Goldberg表示。
    
    由于4月PPI数据录得五年最大同比升幅，周五将出炉的4月消费者物
价指数(CPI)和零售销售数据可能令6月加息的预期进一步升温，如果上述
数据进一步证实第二季经济成长加快。
    
    另外，本周美国620亿美元季度再融资供应、大量公司债发售，加上
上周日马克龙赢得法国总统大选都支撑了美债收益率的升势。
    
    尽管公债标售需求疲弱，但仍浮现少量买盘。
    
    “一旦再融资结束，通常会出现买盘。”Stone & McCarthy Researc
h Associates市场策略师John Canavan表示。
    
    指标10年期公债           在窄幅区间内震荡交投，收益率尾盘跌1
个基点，报2.408%，从4月PPI报告公布后触及的近六周高位2.423%回落。
    
    对交易商对美联储政策预期较为敏感的两年期公债          收益率
触及近八周高位1.367%，之后回落至1.347%，当日跌1个基点。
    
    美股三大股指下挫，尾盘缩减部分跌幅。
    
    上月PPI较上年同期跳升2.5%，进一步显示在美国就业市场不断收紧
和全球经济背景下，美国通胀正在加速。分析师表示，这支持了对美联储
将在6月13-14日货币政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的市场预期。
    
       
    根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易商预计6月加息
可能性为85%，周三尾盘为83%。
    
    -----------------------1859 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-208/256   1.3468    -0.008
    三年期公债                99-214/256   1.5562    -0.011
    五年期公债                99-192/256   1.928     -0.010
    七年期公债                98-168/256   2.2091    -0.015
    10年期公债                99-200/256   2.3997    -0.010
    30年期公债                99-68/256    3.0375    -0.005(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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