美国债市：公债收益率持稳，因股市下滑抵消PPI数据和标售需求疲弱影响

* 30年期公债标售结果乏善可陈，美国5月再融资需求疲弱 * CPI和零售销售数据公布前，投资人转趋防守 * 美国公债收益率触及至少3月底来最高 * 美国生产者物价指数创五年最大同比升幅 路透纽约5月11日 - 美国公债收益率周四连续第二日变动不大，因美 股下滑抵消了生产者物价跳升和30年期公债标售需求疲弱的影响。美债收 益率盘中触及3月来最高水准。 美股下滑扭转了公债收益率稍早升势。4月生产者物价指数(PPI)强劲 上涨的消息带动公债收益率走强，该数据巩固了美国通胀逼近美国联邦储 备理事会(FED/美联储)2%目标以及可能在6月加息的观点。 “股市疲弱限制了美债收益率的升势，”道明证券利率策略师Gennad iy Goldberg表示。 由于4月PPI数据录得五年最大同比升幅，周五将出炉的4月消费者物 价指数(CPI)和零售销售数据可能令6月加息的预期进一步升温，如果上述 数据进一步证实第二季经济成长加快。 另外，本周美国620亿美元季度再融资供应、大量公司债发售，加上 上周日马克龙赢得法国总统大选都支撑了美债收益率的升势。 尽管公债标售需求疲弱，但仍浮现少量买盘。 “一旦再融资结束，通常会出现买盘。”Stone & McCarthy Researc h Associates市场策略师John Canavan表示。 指标10年期公债 在窄幅区间内震荡交投，收益率尾盘跌1 个基点，报2.408%，从4月PPI报告公布后触及的近六周高位2.423%回落。 对交易商对美联储政策预期较为敏感的两年期公债 收益率 触及近八周高位1.367%，之后回落至1.347%，当日跌1个基点。 美股三大股指下挫，尾盘缩减部分跌幅。 上月PPI较上年同期跳升2.5%，进一步显示在美国就业市场不断收紧 和全球经济背景下，美国通胀正在加速。分析师表示，这支持了对美联储 将在6月13-14日货币政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的市场预期。 根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易商预计6月加息 可能性为85%，周三尾盘为83%。 -----------------------1859 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-208/256 1.3468 -0.008 三年期公债 99-214/256 1.5562 -0.011 五年期公债 99-192/256 1.928 -0.010 七年期公债 98-168/256 2.2091 -0.015 10年期公债 99-200/256 2.3997 -0.010 30年期公债 99-68/256 3.0375 -0.005(完) (编译 李军; 审校 刘静)