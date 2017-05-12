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债券 | 2017年 5月 13日 星期六 04:36 BJT

美国债市：公债价格反弹，因通胀数据弱于预期

    * 再融资操作结束后出现的低吸买盘燃点美债买兴
    * CPI数据弱于预期，增加升息次数疑虑
    * 美联储埃文斯称今年再升息一次也可
    * 收益率从3月来的最高水平回落

    路透纽约5月12日 - 美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周
最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美国联邦储备理事
会(FED/美联储)是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。
    
    本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者
逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。
    
    “今天发布CPI报告后，市场对通胀感到担忧，”MUFG Securities A
merica美债交易负责人Thomas Roth称。
    
    截至4月的12个月里，消费者物价指数增长2.2%，低于3月的2.4%，这
引发人们担忧，核心个人消费支出(PCE)通胀率将需要比之前预期的更长
的时间才能达到美联储2%目标。
    
    核心PCE是美联储青睐的通胀指标，3月同比升幅为1.6%。
    
    指标10年期美债收益率           下跌7个基点，至2.329%，周四达
到2.423%的近六周高位，对4月美国生产者物价意外跳升做出反应。
    
    上月弱于预期的零售销售和消费者物价指数没能改变美联储在6月13-
14日会议上将利率上调25个基点至1.00-1.25%区间的预期。
    
    但数据减弱了美联储在6月会议后，年底前至少再升息一次的预期，
因投资者对经济从疲弱的第一季增长中强劲反弹的预期下降。
    
    芝加哥联储总裁埃文斯周五称，今年再升息一次是可以的，美联储需
要很快开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
    
    CME Group的FedWatch，利率期货市场走势暗示，交易员预计年底前
再升息两次的可能性为46%，低于周五数据发布前的54%。
    
    -----------------------1910 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-234/256   1.2945    -0.053
    三年期公债                100-8/256    1.4893    -0.067
    五年期公债                100-30/256   1.8501    -0.076
    七年期公债                99-32/256    2.1359    -0.073
    10年期公债                100-104/256  2.3292    -0.071
    30年期公债                100-64/256   2.9873    -0.052(完) (编译 刘静；审校 母红)
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