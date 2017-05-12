美国债市：公债价格反弹，因通胀数据弱于预期

* 再融资操作结束后出现的低吸买盘燃点美债买兴 * CPI数据弱于预期，增加升息次数疑虑 * 美联储埃文斯称今年再升息一次也可 * 收益率从3月来的最高水平回落 路透纽约5月12日 - 美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周 最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美国联邦储备理事 会(FED/美联储)是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。 本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者 逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。 “今天发布CPI报告后，市场对通胀感到担忧，”MUFG Securities A merica美债交易负责人Thomas Roth称。 截至4月的12个月里，消费者物价指数增长2.2%，低于3月的2.4%，这 引发人们担忧，核心个人消费支出(PCE)通胀率将需要比之前预期的更长 的时间才能达到美联储2%目标。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，3月同比升幅为1.6%。 指标10年期美债收益率 下跌7个基点，至2.329%，周四达 到2.423%的近六周高位，对4月美国生产者物价意外跳升做出反应。 上月弱于预期的零售销售和消费者物价指数没能改变美联储在6月13- 14日会议上将利率上调25个基点至1.00-1.25%区间的预期。 但数据减弱了美联储在6月会议后，年底前至少再升息一次的预期， 因投资者对经济从疲弱的第一季增长中强劲反弹的预期下降。 芝加哥联储总裁埃文斯周五称，今年再升息一次是可以的，美联储需 要很快开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 CME Group的FedWatch，利率期货市场走势暗示，交易员预计年底前 再升息两次的可能性为46%，低于周五数据发布前的54%。 -----------------------1910 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-234/256 1.2945 -0.053 三年期公债 100-8/256 1.4893 -0.067 五年期公债 100-30/256 1.8501 -0.076 七年期公债 99-32/256 2.1359 -0.073 10年期公债 100-104/256 2.3292 -0.071 30年期公债 100-64/256 2.9873 -0.052(完) (编译 刘静；审校 母红)