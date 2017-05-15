美国债市：公债收益率上涨，投资人继续判断美联储今年可能再升息的次数

* 纽约州制造业调查指数转为负值 * 交易商降低6月加息押注 * 朝鲜忧虑引发隔夜市场避险买盘 路透纽约5月15日 - 美国公债收益率周一上涨，因投资人评估今年美 国联邦储备理事会(FED/美联储)可能还会升息几次，本周没有会左右观点 的重大经济数据公布。 周一稍早，收益率一度下滑，因纽约州制造业调查指数自10月来首次 转为负值，为近期趋弱的经济数据再添一笔。 上周五美国公布的4月消费者通胀数据逊于预期，令市场对美联储今 年余下时间将再升息超过一次的预期降温。 指标10年期美债收益率自3月22日以来大致守在约2.20-2.40%区间内 ，因投资人等待是否特朗普政府今年可能通过税改和财政改革进一步明朗 化。 上述举措预计会提振经济成长，令进一步加息的可能性上升。 “有太多的未知数，我们不知何去何从，”加拿大丰业银行美国公债 交易部门主管Charles Comiskey称，“在有重大事件发生前，我们陷于窄 幅区间内。” 指标10年期美债 价格跌3/32，收益率报2.34%，上周五尾 盘报2.33%。 该收益率在隔夜市场一度跌至2.32%，为5月3日来最低，因在朝鲜周 日发射弹道导弹，落在俄罗斯附近海域后，市场出现避险买盘。 周二投资人将关注房屋开工和工业生产数据。 投资人还将关注周二美国财政部续发的10年期通膨保值债券(TIPS)的 需求情况，鉴于通胀数据趋弱。 “TIPS一直承压，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer 表示。 CME Group的FedWatch工具显示，利率期货交易商预计6月加息的可能 性为69%，一周前为83%。 交易商现预计年底前再加息两次或更多的可能性仅为49%。 -----------------------1833 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (-01/32) 1.303 五年期公债 100-02/32 (-01/32) 1.860 10年期公债 100-09/32 (-03/32) 2.343 30年期公债 99-25/32 (-12/32) 3.012(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)