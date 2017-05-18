版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 03:18 BJT

美国债市：公债收益率跟随股市上涨，但政治忧虑犹存

    * 对特朗普的指控令市场质疑其是否能推行减税和新支出措施
    * 巴西股市重挫，提振对美债的避险买盘
    * 美国两年期/10年期公债收益率差为10月来最窄

    路透纽约5月18日 - 美国公债收益率周四从一个月低点反弹，因股市
从昨日大跌中回升，令避险公债的需求降低。
    
    不过对美国总统特朗普的指控带来的不确定性料仍令投资人不安。
    
    “公债收益率上涨，因股市走强，市场因此获得指引。”DRW Tradin
g市场策略师Lou Brien表示，“投资人非常紧张。”
    
    指标10年期公债收益率在隔夜市场降至2.18%，为4月19日来最低，此
前知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选开始前的
最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些同克里姆
林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。            
    
    周三美国司法部指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别
检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选
阵营勾结的指控。            
    
    “后市风险是这一事件持续，没有得到解决，意味着新政府无法进行
税改和监管改革，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajapp
a表示。
    
    巴西股市因政治不稳定忧虑大跌，也带动了对美债的避险买盘。
    
    10年期公债           尾盘跌5/32，收益率报2.23%，周三尾盘报2.
22%。
    
    两年期/10年期公债收益率差              下跌至10月27日来最低
的95个基点，因投资者买入长债。
    
    较之两年期公债，长债上涨的空间被认为更大，因较短期公债对利率
转变非常敏感，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月加息。
    
    美国财政部周四续发10年期通膨保值债券(TIPS)，获得强劲需求，包
括基金经理和海外央行的间接投标得标率达到80.3%。    
    
    -----------------------1841 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-31/32   (-01/32)     1.266
    五年期公债                100-15/32  (-04/32)     1.774
    10年期公债                101-09/32  (-05/32)     2.231
    30年期公债                101-29/32  (-06/32)     2.905(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐