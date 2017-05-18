美国债市：公债收益率跟随股市上涨，但政治忧虑犹存

* 对特朗普的指控令市场质疑其是否能推行减税和新支出措施 * 巴西股市重挫，提振对美债的避险买盘 * 美国两年期/10年期公债收益率差为10月来最窄 路透纽约5月18日 - 美国公债收益率周四从一个月低点反弹，因股市 从昨日大跌中回升，令避险公债的需求降低。 不过对美国总统特朗普的指控带来的不确定性料仍令投资人不安。 “公债收益率上涨，因股市走强，市场因此获得指引。”DRW Tradin g市场策略师Lou Brien表示，“投资人非常紧张。” 指标10年期公债收益率在隔夜市场降至2.18%，为4月19日来最低，此 前知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选开始前的 最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些同克里姆 林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。 周三美国司法部指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别 检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选 阵营勾结的指控。 “后市风险是这一事件持续，没有得到解决，意味着新政府无法进行 税改和监管改革，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajapp a表示。 巴西股市因政治不稳定忧虑大跌，也带动了对美债的避险买盘。 10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.23%，周三尾盘报2. 22%。 两年期/10年期公债收益率差 下跌至10月27日来最低 的95个基点，因投资者买入长债。 较之两年期公债，长债上涨的空间被认为更大，因较短期公债对利率 转变非常敏感，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月加息。 美国财政部周四续发10年期通膨保值债券(TIPS)，获得强劲需求，包 括基金经理和海外央行的间接投标得标率达到80.3%。 -----------------------1841 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-01/32) 1.266 五年期公债 100-15/32 (-04/32) 1.774 10年期公债 101-09/32 (-05/32) 2.231 30年期公债 101-29/32 (-06/32) 2.905(完) (编译 李军; 审校 刘静)