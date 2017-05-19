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亚洲 | 2017年 5月 20日 星期六 04:11 BJT

美国债市：公债收益率接近一个月低位，因聚焦政治风险

    * 对特朗普的指控是投资者的主要关注点
    * 联储布拉德警告不要激进升息
    * 财政部下周标售880亿美元公债

    路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总
统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。
    
    华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进
行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。
    
    特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美
国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。
    
    “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略
师Gennadiy Goldberg称。
    
    “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将
支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的
作用。”
    
    白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在
未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。
    
    指标10年期公债收益率           持平于2.23%，稍早最高升至2.26
%，周四收益率最低跌至2.18%，为4月19日以来最低水平。
    
    预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月会议上升息，但交易
员还没有消化进一步升息的可能性，投资者不愿作空。
    
    根据CME Group的FedWatch，利率期货交易员预计6月升息的可能性为
74%，年底前再升息两次或以上的可能性仅为42%。
    
    近几周经济数据趋弱，也令一些对联储更激进行动的预期降温。
    
    圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美联储
预期的升息计划可能对经济而言过快。
    
    财政部下周将发行880亿美元附息债券，包括周二的260亿美元两年期
债券，周三的340亿美元五年期债券和周四的280亿美元七年期债券。
    
    -----------------------1919 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-31/32        (-)     1.270
    五年期公债                100-15/32  (-01/32)     1.777
    10年期公债                101-09/32               2.233
    30年期公债                102-04/32  (+07/32)     2.894(完) (编译 刘静；审校 李军)
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