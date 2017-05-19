美国债市：公债收益率接近一个月低位，因聚焦政治风险

* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2.23%，稍早最高升至2.26 %，周四收益率最低跌至2.18%，为4月19日以来最低水平。 预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月会议上升息，但交易 员还没有消化进一步升息的可能性，投资者不愿作空。 根据CME Group的FedWatch，利率期货交易员预计6月升息的可能性为 74%，年底前再升息两次或以上的可能性仅为42%。 近几周经济数据趋弱，也令一些对联储更激进行动的预期降温。 圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美联储 预期的升息计划可能对经济而言过快。 财政部下周将发行880亿美元附息债券，包括周二的260亿美元两年期 债券，周三的340亿美元五年期债券和周四的280亿美元七年期债券。 -----------------------1919 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (-) 1.270 五年期公债 100-15/32 (-01/32) 1.777 10年期公债 101-09/32 2.233 30年期公债 102-04/32 (+07/32) 2.894(完) (编译 刘静；审校 李军)