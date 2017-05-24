美国债市：收益率下跌，因美联储暗示将逐步撤走刺激政策

* 债市突破近期狭窄交易区间 * 美国五年期公债标售获稳健需求 * 美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债 路透纽约5月24日 - 美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(F ED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所 持债券，投资者感到释然。 债市突破了前两日的狭窄交易区间，因在近期一系列好坏不一的美国 经济数据发布后，市场今日对美联储撤走货币刺激措施的意图更加明了。 “尽管美联储正在减少刺激力度，但我认为这给市场一些宽慰，”Vo ya Investment Management固定收益首席投资官Matt Toms称。 指标10年期美债收益率 下跌逾2个基点，至2.257%，30年 期美债 下跌2个基点，至2.294%。 对交易员升息看法最敏感的两年期美债收益率 下跌逾两个 基点至1.298%。 两年期和10年期美债收益率差缩小逾1个基点，至96个基点，距离10 月27日触及的最低水平相差不远。这暗示交易员预计，美联储减少公债购 买不会推高长期公债收益率。 虽然第一季经济增长放缓，美联储仍保留了未来几个月进一步升息的 可能性。根据利率期货走势，交易员预计下次升息是在6月13-14日的会议 上。 根据最新的会议记录，“与会委员普遍认为，明智的作法是等待进一 步证据证明，经济活动步伐近期放缓只是暂时的，然后再采取进一步行动 来撤走宽松政策。” 美联储会议记录发布前，市场对低风险资产的需求压低公债收益率， 此前穆迪下调了中国的信贷评级，英国曼彻斯特发生自杀性爆炸袭击事件 。 今日进行的340亿美元五年期公债标售获稳健需求，也推低了收益率 。这是本周880亿美元公债供应的一部分。 周四将标售280亿美元七年期公债。 另外，投资者还为企业债供应预留空间，这在本周给收益率带来上行 压力。 周五美国债市将于GMT1800提前收市，下周一因美国阵亡将士纪念日 节日休市。 -----------------------1946 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-234/256 1.2936 -0.025 三年期公债 100-30/256 1.4595 -0.030 五年期公债 100-98/256 1.7935 -0.037 七年期公债 99-156/256 2.0607 -0.034 10年期公债 101-8/256 2.2589 -0.024 30年期公债 101-96/256 2.9307 -0.014(完) (编译 刘静；审校 母红)