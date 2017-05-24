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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 04:58 BJT

美国债市：收益率下跌，因美联储暗示将逐步撤走刺激政策

    * 债市突破近期狭窄交易区间
    * 美国五年期公债标售获稳健需求
    * 美国财政部周四将标售280亿美元七年期公债

    路透纽约5月24日 - 美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所
持债券，投资者感到释然。
    
    债市突破了前两日的狭窄交易区间，因在近期一系列好坏不一的美国
经济数据发布后，市场今日对美联储撤走货币刺激措施的意图更加明了。
    
    “尽管美联储正在减少刺激力度，但我认为这给市场一些宽慰，”Vo
ya Investment Management固定收益首席投资官Matt Toms称。
    
    指标10年期美债收益率           下跌逾2个基点，至2.257%，30年
期美债           下跌2个基点，至2.294%。
    
    对交易员升息看法最敏感的两年期美债收益率          下跌逾两个
基点至1.298%。
    
    两年期和10年期美债收益率差缩小逾1个基点，至96个基点，距离10
月27日触及的最低水平相差不远。这暗示交易员预计，美联储减少公债购
买不会推高长期公债收益率。
    
    虽然第一季经济增长放缓，美联储仍保留了未来几个月进一步升息的
可能性。根据利率期货走势，交易员预计下次升息是在6月13-14日的会议
上。
    
    根据最新的会议记录，“与会委员普遍认为，明智的作法是等待进一
步证据证明，经济活动步伐近期放缓只是暂时的，然后再采取进一步行动
来撤走宽松政策。”            
    
    美联储会议记录发布前，市场对低风险资产的需求压低公债收益率，
此前穆迪下调了中国的信贷评级，英国曼彻斯特发生自杀性爆炸袭击事件
。
    
    今日进行的340亿美元五年期公债标售获稳健需求，也推低了收益率
。这是本周880亿美元公债供应的一部分。
    
    周四将标售280亿美元七年期公债。
    
    另外，投资者还为企业债供应预留空间，这在本周给收益率带来上行
压力。
    
    周五美国债市将于GMT1800提前收市，下周一因美国阵亡将士纪念日
节日休市。
    
    -----------------------1946 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-234/256   1.2936    -0.025
    三年期公债                100-30/256   1.4595    -0.030    
    五年期公债                100-98/256   1.7935    -0.037
    七年期公债                99-156/256   2.0607    -0.034
    10年期公债                101-8/256    2.2589    -0.024
    30年期公债                101-96/256   2.9307    -0.014(完) (编译 刘静；审校 母红)
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